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Haziran ayında her yer beyaza büründü

Ardahan'da Haziran ayında etkili olan dolu yağışı vatandaşı hayrete düşürdü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2023 11:41, Son Güncelleme : 25 Haziran 2023 12:22
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Ardahan'ın yüksek kesimlerinde bir anda bastıran dolu yağışıyla etraf beyaza bürünürken, sürücüler zor anlar yaşadı. Şiddetli dolu ve sağanak yağış nedeniyle Ardahan-Artvin Karayolu'nda ulaşım aksadı. Sahara Geçidi de dolu yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Ardahan Valiliği; vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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