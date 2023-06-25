Sağlık Bilimleri Üniversitesi dünyada ilk 100'e çok yakın
Sağlık Bilimleri Üniversitesi dünyada ilk 100'e çok yakın
5 ildeki 8. sınıf öğrencilerine sınavlı okullarda ek kontenjan
5 ildeki 8. sınıf öğrencilerine sınavlı okullarda ek kontenjan
Bakan Kacır: Togg, 61 yıllık hayalin gerçeğe dönüşme serüveni
Bakan Kacır: Togg, 61 yıllık hayalin gerçeğe dönüşme serüveni
Bayramda hava nasıl olacak?
Bayramda hava nasıl olacak?
İstanbul'da plaja giriş ücretleri belli oldu
İstanbul'da plaja giriş ücretleri belli oldu
Memur maaş zammı için yasa bekliyor
Memur maaş zammı için yasa bekliyor
Akıllı yol dönemi başlıyor! İhale tarihi belli oldu
Akıllı yol dönemi başlıyor! İhale tarihi belli oldu
Deprem bölgesinde yarısı devletten yerinde dönüşüm
Deprem bölgesinde yarısı devletten yerinde dönüşüm
Merkez Bankasından sadeleşme sürecine ilişkin ilk adım
Merkez Bankasından sadeleşme sürecine ilişkin ilk adım
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bakan Koca'dan hastanelerde Suriyelilere öncelik açıklaması
Bakan Koca'dan hastanelerde Suriyelilere öncelik açıklaması
Otogarda bayram yoğunluğu: Bilet bulmak çok zor
Otogarda bayram yoğunluğu: Bilet bulmak çok zor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Bayram trafiği çilesi başladı: Sürücüler birbirlerine saldırdı
Bayram trafiği çilesi başladı: Sürücüler birbirlerine saldırdı
Bakan Yumaklı'dan denetim açıklaması
Bakan Yumaklı'dan denetim açıklaması
ALO 199 'En İyi Müşteri Hizmetleri' ödülünü kazandı
ALO 199 'En İyi Müşteri Hizmetleri' ödülünü kazandı
TİKTOK vurgununda 10 şüpheli tutuklandı
TİKTOK vurgununda 10 şüpheli tutuklandı
Elektriğe zam gelecek mi?
Elektriğe zam gelecek mi?
Akşener: CHP'den 15 milletvekili istemek en büyük pişmanlığım
Akşener: CHP'den 15 milletvekili istemek en büyük pişmanlığım
TİGEM, piyasanın yüzde 20 altında kurbanlık satıyor
TİGEM, piyasanın yüzde 20 altında kurbanlık satıyor
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluk yaşanıyor
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluk yaşanıyor
Togg 5 yaşında
Togg 5 yaşında
Boydak Holding'in eski yöneticisi Mustafa Boydak tutuklandı
Boydak Holding'in eski yöneticisi Mustafa Boydak tutuklandı
Asgari ücret daha cebe girmeden bin lira eridi
Asgari ücret daha cebe girmeden bin lira eridi
Rusya'da Wagner krizi: Rusya'da darbe mi oluyor?
Rusya'da Wagner krizi: Rusya'da darbe mi oluyor?
Yüz güldüren çifte rekor
Yüz güldüren çifte rekor
MB Başkanı Erkan: Fiyat istikrarı, finansal istikrar için çok önemli
MB Başkanı Erkan: Fiyat istikrarı, finansal istikrar için çok önemli
Kiracılara yol haritası! Yüzde 25'ten fazla artışı kabul etmeyin
Kiracılara yol haritası! Yüzde 25'ten fazla artışı kabul etmeyin
Bakanlıktan 'lahmacundan numune alınmayacak' iddialarına yalanlama
Bakanlıktan 'lahmacundan numune alınmayacak' iddialarına yalanlama
'Muharrem İnce'ye kumpas' soruşturması tamamlandı
'Muharrem İnce'ye kumpas' soruşturması tamamlandı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Kacır: Togg, 61 yıllık hayalin gerçeğe dönüşme serüveni

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır; "Togg, 61 yıllık hayalin gerçeğe dönüşme serüveni" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2023 11:50, Son Güncelleme : 25 Haziran 2023 11:52
Yazdır
Bakan Kacır: Togg, 61 yıllık hayalin gerçeğe dönüşme serüveni

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un 61 yıllık hayalin gerçeğe dönüşme serüveni olduğunu bildirdi.

Kacır, AA muhabirine, Anadolu Grubu, BMC, Turkcell, Zorlu Holding'den oluşan 4 sektör devi ile Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nu (TOGG) kurmak için 25 Haziran 2018'de güçlerini birleştirdiğini söyledi.

"Togg, 61 yıllık hayalin gerçeğe dönüşme serüveni." diyen Kacır, projeyle fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir teknoloji markası ortaya çıkarmanın hedeflendiğini hatırlattı. Kacır, "Ayrıca Türkiye'nin mobilite ekosisteminin çekirdeğinin oluşturulması da planlanıyor. Türkiye'nin yerli ve milli otomobil rüyası için kurulan TOGG, 25 Haziran itibarıyla kuruluşunun 5'inci yılını dolduruyor. Burada herkesin kullanımına açık ve erişebilir bir mobilite ekosisteminde üst düzey teknolojiler bir araya getirilerek otonom, bağlantılı ve akıllı cihazlar geliştiriliyor. Bu ekosistem sayesinde zararlı emisyon üretmeyerek temiz bir geleceğe katkıda bulunmak hedefleniyor." dedi.

- TOGG'un patent, tasarım ve markaları tescilletiliyor

18 Temmuz 2020'de inşaatına başlanan Bursa'nın Gemlik ilçesindeki TOGG Teknoloji Kampüsü'nün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda törenle açıldığını anımsatan Kacır, şu bilgiyi verdi:

"TOGG'da markalaşma ve üretimde önemli adımlar atılıyor. Bu kapsamda TOGG, Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) kendi üretimlerinin patent, tasarım ve marka başvurularını tescilletmek için başvurular yapıyor. Patent alanında TOGG'un TÜRKPATENT'e yapmış olduğu 30'u 2023 yılına ait olmak üzere toplam 72 adet patent başvurusu bulunmaktadır. İlki Mayıs 2019'da yapılan başvurulardan 2 tanesi için patent tescil kararı verildi. Diğer 70 başvurunun ise araştırma ve inceleme süreci mevzuat gereği yasal süreler kapsamında devam ediyor. TOGG'un yaptığı patent başvuruları arasında araç süspansiyonu, bağlantı elemanları, batarya şarj ve araç yazılım teknolojileri ile ilgili buluşlar yer alıyor."

Kacır, tasarım alanında da TOGG adına toplam 18 tasarım başvurusu yapıldığını aktararak, bu başvurulardan 17'sinin tescil edildiğini, bir tasarım başvurusunun ise tescil işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

Yerli otomobil için belirlenen Togg markasının "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ" adına 27 Aralık 2019'dan bu yana tescilli olduğunu dile getiren Kacır, "Ayrıca, Grup, TÜRKPATENT'e 'Togg' dışında başka ibare ve sloganlar için 156 farklı marka başvurusunda bulundu ve bunlardan 110'u tescil edildi. Diğer taraftan, Togg için 1 tanınmış marka başvurusu da tescil edilmiş olup, 45 başvurunun ise mevzuat gereği yasal süreler kapsamında işlemleri devam ediyor." diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber