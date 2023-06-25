Bakan Koca'dan Özkan Uğur'un sağlık durumuna dair açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ünlü sanatçı Özkan Uğur'un tedavisinin bulunduğu hastanede yoğun bakımda devam ettiğini açıkladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2023 12:31, Son Güncelleme : 25 Haziran 2023 13:31
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ünlü sanatçımız Özkan Uğur'un tedavisi, bulunduğu hastanede halen yoğun bakımda devam ediyor. Durumuyla ilgili olumlu gelişme haberlerini en kısa sürede verebilmeyi temenni ediyor, kendisine ve sevenlerine geçmiş olsun diyorum" ifadelerine yer verdi.