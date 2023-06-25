Ölüm ayıramadı: Yaşlı çift yarım saat arayla hayatını kaybetti

İnebolu'nun Bayıralan köyünde yaşayan Hatice Karagülle, İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde kalp krizi geçirmesi sebebiyle tedavi gören Hasan Karagülle de eşi Hatice Karagülle'nin ölümünden yarım saat sonra yaşamını yitirdi. Yarım saat arayla vefat eden çift, yakınlarını yasa boğdu.

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