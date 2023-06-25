DEVA Partisi'nden, birleşme görüşmelerine ilişkin açıklama

DEVA Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, partinin, kurulduğu ilk günden bu yana diğer siyasi partilerle diyalog ve işbirliği süreçlerini çok önemli gördüğü, genel seçimler öncesinde altılı ittifakı oluşturan siyasi partilerle beraber yapılan çalışmaların bu işbirliğinin en ileri örneğini sergilediği belirtildi.

Açıklamada, genel seçimler sonrasında TBMM'de grup kurma ve birleşme konularında DEVA, Gelecek ve Saadet partileri arasında çeşitli seçenekler üzerinde bir görüşme ve değerlendirme süreci yaşandığı hatırlatıldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, Gelecek Partisi ile DEVA Partisi'nin birleşmesiyle ilgili Genel Başkan Ali Babacan'a bir model önerisi getirdiğine işaret edilen açıklamada, "Önerilen birleşme modeli, parti yönetiminde çift başlılık ve mesaj karmaşasına yol açacağı ve sürdürülebilir olmayacağı gerekçeleriyle uygun bulunmamıştır." ifadesine yer verildi.

- Çatı parti formülü

Üç partinin kendi tüzel kişiliklerini korurken belli sayıda milletvekili vererek yeni bir çatı parti kurmak suretiyle ortak grup oluşturma modeliyle ilgili DEVA Partisi içinde kapsamlı değerlendirmeler yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yetkili kurullarımızda yapılan görüşmelerde, Mecliste grup kurmanın önemli olacağı vurgulanmış ancak söz konusu modelin vatandaşlarımızca doğal karşılanmayacağı, zihin karmaşasına yol açacağı, yönetişim sorunları çıkaracağı ve partilerin kendi öz kimliklerinin gelişimini engelleyeceği yönündeki görüşler ağırlık kazanmıştır. Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan, bu grup kurma modeliyle ilgili olumsuz görüşleri Sayın Davutoğlu ve Sayın Karamollaoğlu ile paylaşmıştır. Siyasi partiler arasındaki diyalog ve işbirliğini çok kıymetli gören DEVA Partisi, önümüzdeki dönemde farklı seçenekleri görüşmeye ve değerlendirmeye hazırdır."