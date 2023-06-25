Rusya, Suriye'de sebze pazarını hedef aldı: 9 ölü

Sağlık Bilimleri Üniversitesi dünyada ilk 100'e çok yakın
Sağlık Bilimleri Üniversitesi dünyada ilk 100'e çok yakın
5 ildeki 8. sınıf öğrencilerine sınavlı okullarda ek kontenjan
5 ildeki 8. sınıf öğrencilerine sınavlı okullarda ek kontenjan
Bakan Kacır: Togg, 61 yıllık hayalin gerçeğe dönüşme serüveni
Bakan Kacır: Togg, 61 yıllık hayalin gerçeğe dönüşme serüveni
Bayramda hava nasıl olacak?
Bayramda hava nasıl olacak?
İstanbul'da plaja giriş ücretleri belli oldu
İstanbul'da plaja giriş ücretleri belli oldu
Memur maaş zammı için yasa bekliyor
Memur maaş zammı için yasa bekliyor
Akıllı yol dönemi başlıyor! İhale tarihi belli oldu
Akıllı yol dönemi başlıyor! İhale tarihi belli oldu
Deprem bölgesinde yarısı devletten yerinde dönüşüm
Deprem bölgesinde yarısı devletten yerinde dönüşüm
Merkez Bankasından sadeleşme sürecine ilişkin ilk adım
Merkez Bankasından sadeleşme sürecine ilişkin ilk adım
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bakan Koca'dan hastanelerde Suriyelilere öncelik açıklaması
Bakan Koca'dan hastanelerde Suriyelilere öncelik açıklaması
Otogarda bayram yoğunluğu: Bilet bulmak çok zor
Otogarda bayram yoğunluğu: Bilet bulmak çok zor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Bayram trafiği çilesi başladı: Sürücüler birbirlerine saldırdı
Bayram trafiği çilesi başladı: Sürücüler birbirlerine saldırdı
Bakan Yumaklı'dan denetim açıklaması
Bakan Yumaklı'dan denetim açıklaması
ALO 199 'En İyi Müşteri Hizmetleri' ödülünü kazandı
ALO 199 'En İyi Müşteri Hizmetleri' ödülünü kazandı
TİKTOK vurgununda 10 şüpheli tutuklandı
TİKTOK vurgununda 10 şüpheli tutuklandı
Elektriğe zam gelecek mi?
Elektriğe zam gelecek mi?
Akşener: CHP'den 15 milletvekili istemek en büyük pişmanlığım
Akşener: CHP'den 15 milletvekili istemek en büyük pişmanlığım
TİGEM, piyasanın yüzde 20 altında kurbanlık satıyor
TİGEM, piyasanın yüzde 20 altında kurbanlık satıyor
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluk yaşanıyor
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluk yaşanıyor
Togg 5 yaşında
Togg 5 yaşında
Boydak Holding'in eski yöneticisi Mustafa Boydak tutuklandı
Boydak Holding'in eski yöneticisi Mustafa Boydak tutuklandı
Asgari ücret daha cebe girmeden bin lira eridi
Asgari ücret daha cebe girmeden bin lira eridi
Rusya'da Wagner krizi: Rusya'da darbe mi oluyor?
Rusya'da Wagner krizi: Rusya'da darbe mi oluyor?
Yüz güldüren çifte rekor
Yüz güldüren çifte rekor
MB Başkanı Erkan: Fiyat istikrarı, finansal istikrar için çok önemli
MB Başkanı Erkan: Fiyat istikrarı, finansal istikrar için çok önemli
Kiracılara yol haritası! Yüzde 25'ten fazla artışı kabul etmeyin
Kiracılara yol haritası! Yüzde 25'ten fazla artışı kabul etmeyin
Bakanlıktan 'lahmacundan numune alınmayacak' iddialarına yalanlama
Bakanlıktan 'lahmacundan numune alınmayacak' iddialarına yalanlama
'Muharrem İnce'ye kumpas' soruşturması tamamlandı
'Muharrem İnce'ye kumpas' soruşturması tamamlandı
Ana sayfaHaberler Dünya

Rusya, Suriye'de sebze pazarını hedef aldı: 9 ölü

Rus savaş uçaklarının Suriye'nin İdlib kentinde bir sebze pazarını vurması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2023 13:30, Son Güncelleme : 25 Haziran 2023 13:31
Yazdır
Rusya, Suriye'de sebze pazarını hedef aldı: 9 ölü

Rusya'da kaosun etkileri sürerken Rus savaş uçakları Suriye'de saldırılarına devam ediyor. Suriye'nin İdlib Valiliğine bağlı Cisr el-Şuğur'da bugün Rus savaş uçaklarının bir sebze pazarını bombalaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan 30 kişi çevre hastanelerde tedavi altına alındı.

Suriye Sivil Savunma Vakfı tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeybatısındaki pazarları, çiftlikleri ve yerleşim yerlerini hedef alan saldırılarının sivillerin istikrarını tehdit ettiği belirtilerek saldırıların barış yanlısı siviller arasında terörü yaymayı ve yaşamlarını engellemeyi amaçlayan sistematik bir politika olduğu belirtildi. Açıklamada, uluslararası topluma saldırıların sonlandırılması ve faillerden hesap sorulması için çağrıda bulunuldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber