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Motosiklet tutkusu sonu oldu! Eda'ya acı veda

Ordu'nun Altınordu ilçesinde hayatını kaybeden Eda Toru, Büyükçekmece'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Haziran 2023 16:10, Son Güncelleme : 25 Haziran 2023 16:13
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Motosiklet tutkusu sonu oldu! Eda'ya acı veda

Büyükçekmece'de büyüyen Eda Toru (20), yaklaşık 2 ay önce ağabeyi Atakan Toru (24) ile Ordu'ya taşındı. Motosiklet kullanmayı 17 yaşındayken ağabeyinden öğrenen Toru, ehliyetini aldıktan sonra, 2 ay önce motosiklet kullanmaya başladı.

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Kredi çekerek aldığı motosikletiyle dün saat 08.00 sıralarında Ordu'da bulunan Atatürk Bulvarı'nda Samsun yönüne ilerleyen Toru'yu, trafik polisleri kırmızı ışıkta durdurarak hızlı gitmemesi ve dikkatli olması konusunda uyardı. Bu uyarıdan 3 dakika sonra genç kız motosikletin hakimiyetini kaybederek kaza geçirdi.

BAŞINI REKLAM PANOLARININ DİREKLERİNE ÇARPTI

Toru'ya ait 27 AIY 790 plakalı motosiklet, kaldırıma çarptı. Kaza sırasında kaskı çıkan Toru başını, kaldırımdaki reklam panolarının direklerine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Eda Toru'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Toru'nun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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İncelemelerin ardından Toru'nun cenazesi büyüdüğü İstanbul Büyükçekmece'ye getirildi. Genç kız için Celaliye Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Toru'nun cenaze törenine motosikletli arkadaşları da katıldı. Genç kızın ailesi cenaze namazı boyunca ayakta durmakta güçlük çekti. Arkadaşları genç kızın tabutu başında dua ederken, tabuta beyaz duvak örtüldü. Helallik alınmasının ardından Toru'nun cenazesi dualar eşliğinde cenaze arabasına konuldu. Eda Toru'nun cenazesi Celaliye Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"SEVDİĞİ ŞEYİ YAPARKEN ÖLDÜ"

Ağabeyi Atakan Toru, "Kaza virajı alırken virajı dönemedi, kaldırımda sürüklendi. Kafasını kaldırımda bulunan billboard direğine çarptı. Orada vefat etti olay yerinde. Daha önce benim kullandığım motosikleti kullanıyordu. Kendi aldığı ikinci motosikletiydi. Korumasız kullanmasınlar. Koruma çok önemli. Elimizden birşey gelmiyor. Sadece tek ricam dikkat etsinler. Kardeşimin kafasında kask vardı ama sürüklenirken kilidi takmadığı için kask kafasından çıktı. Ondan sonra da kafasını direğe çarptı. Daha iyi motosikletler almak istiyordu. Sevdiği şeyi yaparken öldü onun açısından mutluyum ben. Dövmeci dükkanı açmak istiyordu ama yapamadı. Bir yandan üniversite sınavı için eğitim alacaktı ama yapamadı" şeklinde konuştu.

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