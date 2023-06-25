Tapu alım-satım işlemleri noterler tarafından da yapılabilecek

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Emine Çağlayan, Temmuz'dan itibaren taşınmaz satış sözleşmelerinin noterler tarafından da yapılmaya başlanacağını söylemişti.

Yeni dönemle ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "4 Temmuzdan itibaren Taşınmaz alım-satımı işlemleri Noterler tarafından da yapılabilecek" dedi.

"Nöbetçi noter uygulamamız sayesinde hafta sonunda da taşınmaz alım-satımı yapılabilecek" diyen Tunç, Twitter'daki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Tapu dairelerindeki yoğunluğu giderecek, vatandaşlarımızın işlemlerini daha hızlı ve daha kısa süre içerisinde yapmasını sağlayacak, bürokrasiyi azaltacak önemli bir düzenlemeyi daha hayata geçiriyoruz. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum."