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Gözaltına alındıktan sonra her şeyi itiraf etti

Aksaray'da sulama kanalında ölü olarak bulunan Şengül Keleş'in, ölümüyle ilgili şüphe üzerine gözaltına alınan üvey oğlu Özgür Keleş, cinayeti itiraf etti. Şengül Keleş'i boğarak öldürdüğünü belirten Özgür Keleş, ifadesinde, "Şengül Keleş'i, evin önünde araç içinde boğarak öldürdükten sonra sulama kanalına götürüp attım." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2023 23:56, Son Güncelleme : 25 Haziran 2023 23:58
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Gözaltına alındıktan sonra her şeyi itiraf etti

Şengül Keleş'in, Özgür Keleş'den sürekli şiddet gördüğü ve bu nedenle de zaman zaman hastaneye tedavi için başvurduğu, gördüğü şiddet nedeniyle de 6 ay önce evi terk edip, boşanma kararı aldığı belirtildi.

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Keleş'in gözaltına alınan boşanma aşamasındaki ikinci evliliğini yaptığı eşi Yavuz Keleş ve Özgür Keleş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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