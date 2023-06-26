26 Haziran 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Derya ÖRS atanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin ŞİŞMAN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun ek 1 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince;

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu Üyeliklerine, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 113 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 net maddeleri gereğince Çiğdem UÇAR ve Şeref SAFA atanmıştır,

Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcılıklarına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Hüseyin AVŞAR, Hakan KARATAŞ. İhsan KAYA, Gökhan UÇAR ve Mustafa Murat ŞEKER atanmıştır.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net