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26 Haziran 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

26 Haziran 2023 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Haziran 2023 00:04, Son Güncelleme : 26 Haziran 2023 00:07
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26 Haziran 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcılıklarına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Hüseyin AVŞAR, Hakan KARATAŞ. İhsan KAYA, Gökhan UÇAR ve Mustafa Murat ŞEKER atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Diyanet İşleri Başkanlığı;

- Bolu İl Müftüsü Ali Rıza TAHİROĞLU,

görevden alınmış,

- Bolu İl Müftülüğüne, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin DEMİRİ AŞ,

- Kütahya İl Müftülüğüne, İğdır İl Müftüsü İrfan AÇIK,

- İğdır İl Müftülüğüne Zahit DEMİREL,

- Ardahan İl Müftülüğüne Adem KARADENİZ,

- Denizli İl Müftülüğüne, Tokat İl Müftüsü Abdullah PAMUKLU,

- Tokat İl Müftülüğüne Esat YAPICI,

- Manisa İl Müftülüğüne, Çanakkale İl Müftüsü Şükrü KABUKÇU,

- Çanakkale İl Müftülüğüne, Kastamonu İl Müftüsü Mustafa BİLGİÇ,

- Kastamonu İl Müftülüğüne Bekir DERİN,

- Siirt İl Müftülüğüne Şakir PİNAL,

- Mardin İl Müftülüğüne, Burdur İl Müftüsü Enver TÜRKMEN,

- Burdur İl Müftülüğüne, Mardin İl Müftüsü Ali Hayri ÇELİK, atanmıştır,

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu Üyeliklerine, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 113 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 net maddeleri gereğince Çiğdem UÇAR ve Şeref SAFA atanmıştır,

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun ek 1 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince;

- Emniyet Genel Müdürlüğüne (Vali) Erol AYYILDIZ,

- Hatay Valiliğine Mustafa M AS ATLI,

- Gaziantep Valiliğine Kemal ÇEBER,

- Adıyaman Valiliğine Osman VAROL, atanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin ŞİŞMAN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Derya ÖRS atanmıştır.

25 Haziran 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

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