Haziran ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?

Memur ve emeklisinin temmuz maaşı, ilk 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına göre hesaplanıyor.

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