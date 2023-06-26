Hatay, Gaziantep ve Adıyaman'a yeni vali ataması yapıldı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Adıyaman Valisi Osman Varol oldu.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net