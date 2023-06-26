Mersin'de 13 yaşındaki çocuk boğuldu

Bir süre sonra Uğurcan'ın suda hareketsiz durduğunu fark eden ailesi, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

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