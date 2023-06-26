İstanbul Valisi Gül: Eylem yapan 113 kişi gözaltına alındı
İstanbul Valisi Davut Gül, Taksim ve çevresinde yapılan eylemlerde 113 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2023 07:45, Son Güncelleme : 26 Haziran 2023 07:27
Vali Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli geleceğimiz, aile kurumunu milli ve manevi değerlerimizle yaşatmaya bağlıdır. Aile kurumunu zayıflatacak hiç bir etkinliğe müsaade etmeyeceğiz. Propaganda yapmak maksadıyla eylem yapan 113 kişi gözaltına alındı. Eleştirmek için bile olsa lütfen eylemlerini paylaşmayınız." ifadelerine yer verdi.