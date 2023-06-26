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Aşiret düğününde takı töreni tam 5 saat sürdü: Paraları bavulla taşıdılar

Van'ın Başkale ilçesinde 2 gün 2 gece süren aşiret düğününe yurt içinden ve yurt dışından yaklaşık 5 bin kişi katıldı. 5 saat süren takı merasiminde damada 6 milyon lira, geline yaklaşık 4 kilo altın takıldı. Masanın üzerine konulan paralar ise 10 kişi tarafından sayıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Haziran 2023 07:59, Son Güncelleme : 26 Haziran 2023 07:56
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Aşiret düğününde takı töreni tam 5 saat sürdü: Paraları bavulla taşıdılar

Bir aşiret düğününde daha takılar göz doldurdu. Sık sık yüklü miktarda takılan takılarla ön plana çıkan aşiret düğünü, bu kez Van'da yapıldı. Ertoşi aşiretine mensup iş adamı Nevzat Durmaz'ın oğlu Adem Durmaz ile Sozdar Yağızer dünyaevine girdi.

Düğüne katılan davetliler, gelin ve damada altın takmak için adeta birbiriyle yarıştı.

100 küçükbaş hayvanın kesildiği düğünde, yemek ikramının ardından geçilen takı töreni 5 saat sürdü. Damada 6 milyon TL nakit para, geline ise 4 kilo altın takılan düğün, son yılların en çok takı takılan düğünü olarak hafızalara kazındı.

Damadın babası iş adamı Nevzat Durmaz, düğüne yurt içinden ve yurt dışından birçok misafirin katıldığını ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

Düğün ve taziyeler birlik ve beraberlik için çok önemlidir. Bir kaynaşma meydana geliyor. Belki 20 yıl görmediğimiz insanlarla bir düğünde ya da bir taziyede bir araya gelebiliyoruz.

Düğünler bizim mutlu günlerimiz. Birbirimizi görmek istediğimiz en güzel günler düğünlerdir. Bu anlamda yurt içi ve yurt dışından düğünümüze gelen herkese teşekkür ediyorum.

Düğüne bölgedeki aşiret mensupları, İran, Irak, İsviçre, Hollanda, Almanya, Hakkari, Şırnak, Antalya ve Van'dan yaklaşık 5 bin davetli katıldı.

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