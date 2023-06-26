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TOKİ konutları depremzedeye

Depremden önce inşa edilen TOKİ konutları kura ile depremzedelere veriliyor. Kahramanmaraş'ta 3 çocuklarını depremde kaybeden Demirel ailesi Türkoğlu'ndaki konutlara yerleştirildi. Osman Demirel, "Bize bu daire çıktı. Diğer bloklara da yine depremzedeler yerleştirilmeye devam ediyor" dedi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 26 Haziran 2023 08:40, Son Güncelleme : 26 Haziran 2023 08:01
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TOKİ konutları depremzedeye

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 11 kentte geçici barınma ve iş yerlerinin kurulumu sürerken, bir taraftan da kalıcı konutlar hızla yükseliyor. Bölgede depremden önce inşa edilen TOKİ konutları da kura ile depremzedelere veriliyor. Kahramanmaraş'ta 3 çocuklarını depremde kaybeden Demirel ailesi de Türkoğlu Kadıoğluçiftliği mevkiindeki konutlara yerleştirildi. Daha önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, tarafından ziyaret edilen aile, depremde yaşadıklarını Yeni Şafak'a anlattı.

YAŞANANLAR DERS NİTELİĞİNDEYDİ

Çocukları Sümeyye (21), Seyit (15) ve Abdurrahim'i (9) kaybeden Osman Demirel, depreme kendi işlettiği ekmek büfesinde yakalandığını söyleyerek, yaşananların küçük bir kıyamet olduğunu belirtti. Demirel, "Birinci ve ikinci dereceden çok kayıplarımız var. Bulunan var, bulunamayan var. Kardeşim, eşi ve çocuğu iki ay boyunca kayıptı. Kardeşimi bulduk ama eşi ve çocuğu hala yok. Ancak tüm bu yaşananlar bir ders niteliğindeydi" diye konuştu.

BU ÇOK BÜYÜK BİR NİMET

TOKİ evlerine yerleştirilme sürecini anlatan Demirel, depremden 25 gün sonra AFAD tarafından arandıklarını belirtti ve devam etti: "Kurtlar mevkiinde hazır olan TOKİ'lerden size bir ev vereceğiz dediler. Valilik ve noter huzurunda bir çekiliş yapıldı. Kimsenin bir yere müracaatı yoktu. Bizi çağırdılar, çekilişleri de depremzedeler yaptı. Herkes başkası adına çekti. Çok şeffaf bir şekilde yapıldı. Bize bu daire çıktı. İçerisinin tamiratı bitirildikten sonra bize anahtarı teslim ettiler. Yaklaşık 4 aydan beri de oturuyoruz. Burası depremden önce Kahramanmaraş merkezde Yusuflar Tekke diye bir bölgemiz için yapılan kentsel dönüşüm konutlarıydı. Bize nasip oldu. Bölgedeki diğer bloklara da yine depremzedeler yerleştirilmeye devam ediyor. Allah devletimizin yokluğunu göstermesin."

RABBİM BİZİ ONLARA MUHTAÇ ETMEDİ

Depremden 36 saat sonra enkaz altından kurtarılan Osman Demirel'in eşi Ayfer Demirel, 15 gün hastanede tedavi gördü. Yaraları için tedavisi devam eden Demirel, "Enkaz altındayken çocuklarımın 3'ünün de öldüğünü biliyordum. Ben onların şehit olduğunu, cennete gittiğini düşünüyorum. Onların acı çekmediğini bilmek, düşünmek bana enkazda geçirdiğim 2 gün boyunca sakinlik verdi. Sadece baba tarafımdan 80 ila 100 arasında insanı kaybettik. Bir sınav olduğunun farkındayım ve buna dayanmaya çalışıyoruz" dedi.

BAŞTA OTURMAK İSTEMEDİM

İlk etapta kendilerine verilen evi kabul etmek istemediğini belirten Demirel, bunun sebebini ise şu sözlerle anlattı: "Kendimi cezalandırılmış gibi hissediyordum. Acaba Allah beni cezalandırdı mı diye düşünüyordum. Ama sonra bu yardımlarını haram edenleri, başa kalkanları görünce 'Rabbim senin hikmetinden sual olunmaz, beni onlara muhtaç etmedin' dedim. Rabbim devletimizden de bu evde zerre kadar emeği olanlardan razı olsun. Ben bana yardım gönderenleri görmedim, onlar beni görmedi. Kimse ne incindi, ne incitti."

Neslihan Önder

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