Anayasa değişikliği için zemin müsait, 1 Ekim'de kollar sıvanıyor

AK Parti, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeniden çağrı yaptığı yeni Anayasa konusunda yaklaşımını 'uzlaşı' üzerine kurmaya hazırlanıyor.

1 Ekim'de yasama yılına başlayacak olan Meclis'in olası gündeminde yeni Anayasa öne çıkıyor. AK Parti, Meclis'in 1982 Anayasa'nın yenileyecek güçte olduğuna dikkat çekiyor.

BERABER YAPALIM

AK Parti, Anayasa'da beklenen sonuca ulaşmak için ise müzakereyi önceleyecek. Sivil toplum örgütleri, Meclis'te olan ve olmayan muhalefet ve her toplum kesimiyle diyalog öncelenecek. Bu çerçevede toplumun ardından siyasi aktörlerin hassasiyetleri de ölçülecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıldönümünde yeni anayasa vizyonuyla 100 maddelik anayasa önerisi hazırladıklarını" açıklamasının ardından AK Parti, diğer siyasi partilerin de çalışmalarını bekliyor. Siyasi partilere "Gelin beraber yapalım" diyecek olan AK Parti, birliktelik olmaması durumunda da millete gidecek referandum sayısı için çalışacak.

SON SEÇENEK REFERANDUM

Milletin seçimde yeni anayasa için "gerekli iklimi" hazırladığını söyleyen AK Parti kaynakları, önce uzlaşı sağlanamazsa referandumun değerlendirileceği sinyalini verdi. Kaynaklar, Meclis'in yeni anayasayı yapabilecek güçte olduğuna işaret etti.

BAŞÖRTÜSÜ RAFTAN İNİYOR

Öte yandan geçen yasama döneminde CHP'nin yasa teklifi ile gündeme gelen ve AK Parti'nin anayasa değişikliği ile cevap verdiği başörtüsüne anayasal güvence getirecek değişikliğin de raftan inmesi bekleniyor. Buna göre başörtüsü konusu yeni anayasa çalışmalarından ayrı ele alınarak onun sonucu beklenmeden Meclis'te çözülmesi sağlanacak.

Resul Ekrem Şahan