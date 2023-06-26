Akşener muhalifleri tasfiye ediyor

Gazeteci Yanardağ'ın 'Öcalan' sözleri nedeniyle savcılık soruşturma başlatıldı
Gazeteci Yanardağ'ın 'Öcalan' sözleri nedeniyle savcılık soruşturma başlatıldı
Altının gram fiyatı 1.592 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.592 lira seviyesinden işlem görüyor
Maliye Bakanlığı 'bazı kamu kurumlarının satılacağı' iddialarını yalanladı
Maliye Bakanlığı 'bazı kamu kurumlarının satılacağı' iddialarını yalanladı
Hazır giyimde iş yeri kapama ve işten çıkarmalar artabilir
Hazır giyimde iş yeri kapama ve işten çıkarmalar artabilir
Yargıtay'dan '25 Aralık' davası hakkında onama kararı
Yargıtay'dan '25 Aralık' davası hakkında onama kararı
Anayasa değişikliği için zemin müsait, 1 Ekim'de kollar sıvanıyor
Anayasa değişikliği için zemin müsait, 1 Ekim'de kollar sıvanıyor
Erol Ayyıldız Emniyet Genel Müdürü oldu
Erol Ayyıldız Emniyet Genel Müdürü oldu
12 ilin müftüsü değişti
12 ilin müftüsü değişti
Bayramın ilk günü hava nasıl olacak?
Bayramın ilk günü hava nasıl olacak?
Tapu alım-satım işlemleri noterler tarafından da yapılabilecek
Tapu alım-satım işlemleri noterler tarafından da yapılabilecek
Bayram öncesi trafik yoğunluğu beraberinde rekor getirdi
Bayram öncesi trafik yoğunluğu beraberinde rekor getirdi
LGS'de imam hatip ortaokullarından 53 öğrenci tam puan aldı
LGS'de imam hatip ortaokullarından 53 öğrenci tam puan aldı
Kasaplardan 'Kurban etini poşete koymayın' uyarısı
Kasaplardan 'Kurban etini poşete koymayın' uyarısı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi dünyada ilk 100'e çok yakın
Sağlık Bilimleri Üniversitesi dünyada ilk 100'e çok yakın
5 ildeki 8. sınıf öğrencilerine sınavlı okullarda ek kontenjan
5 ildeki 8. sınıf öğrencilerine sınavlı okullarda ek kontenjan
Bakan Kacır: Togg, 61 yıllık hayalin gerçeğe dönüşme serüveni
Bakan Kacır: Togg, 61 yıllık hayalin gerçeğe dönüşme serüveni
Bayramda hava nasıl olacak?
Bayramda hava nasıl olacak?
İstanbul'da plaja giriş ücretleri belli oldu
İstanbul'da plaja giriş ücretleri belli oldu
Memur maaş zammı için yasa bekliyor
Memur maaş zammı için yasa bekliyor
Akıllı yol dönemi başlıyor! İhale tarihi belli oldu
Akıllı yol dönemi başlıyor! İhale tarihi belli oldu
Deprem bölgesinde yarısı devletten yerinde dönüşüm
Deprem bölgesinde yarısı devletten yerinde dönüşüm
Merkez Bankasından sadeleşme sürecine ilişkin ilk adım
Merkez Bankasından sadeleşme sürecine ilişkin ilk adım
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bakan Koca'dan hastanelerde Suriyelilere öncelik açıklaması
Bakan Koca'dan hastanelerde Suriyelilere öncelik açıklaması
Otogarda bayram yoğunluğu: Bilet bulmak çok zor
Otogarda bayram yoğunluğu: Bilet bulmak çok zor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Bayram trafiği çilesi başladı: Sürücüler birbirlerine saldırdı
Bayram trafiği çilesi başladı: Sürücüler birbirlerine saldırdı
Bakan Yumaklı'dan denetim açıklaması
Bakan Yumaklı'dan denetim açıklaması
ALO 199 'En İyi Müşteri Hizmetleri' ödülünü kazandı
ALO 199 'En İyi Müşteri Hizmetleri' ödülünü kazandı
TİKTOK vurgununda 10 şüpheli tutuklandı
TİKTOK vurgununda 10 şüpheli tutuklandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Akşener muhalifleri tasfiye ediyor

İYİ Parti kongresinde "Artık bu partide şımarıklık bitmiştir. Herkes haddini bilecek" diyen Meral Akşener, parti içi muhalefeti tasfiyeye başladı. 50 kişilik Genel İdare Kurulu'nda 35 ismin üstünü çizen Akşener, Koray Aydın ve Ethem Baykal gibi isimleri yönetim dışında tuttu.

Haber Giriş : 26 Haziran 2023 09:15, Son Güncelleme : 26 Haziran 2023 08:08
Yazdır
Akşener muhalifleri tasfiye ediyor

Meral Akşener, 50 kişilik Genel İdare Kurulu'nda da 35 ismin üstünü çizdi.

İYİ Parti Genel Başkanlığı'na yeniden seçilirken 6'lı Masa ile yollarını ayıran Meral Akşener, parti içi muhalefeti de tasfiye etti.

Akşener'in, güven tazelediği 3. Olağan Kongre'de 50 kişilik Genel İdare Kurulu (GİK) ve 11 kişilik Merkez Disiplin Kurulu (MDK) da belirlendi. Kongredeki konuşmasında "Artık bu partide şımarıklık bitmiştir. Herkes haddini bilecek" diyen Akşener, partinin tanınmış ve milliyetçi kökenli isimlerini GİK'e almadı. Kongrede 35 kişi GİK dışında kaldı. GİK'e alınmayanlar arasında Koray Aydın, Cihan Paçacı, Ahmet Kamil Erozan, Şenol Sunat, Rıdvan Uz, Koray Aydın'a yakınlığı ile bilinen eski MHP milletvekili Mehmet Arslan'ın olması dikkat çekti. Akşener'e karşı aday olacağı iddia edilen GİK yedek üyesi Günay Kodaz da GİK'te yer bulamadı.

YENİDEN SEÇİLENLERE DİVAN'DA ŞANS

Akşener'in yeni A takımını ise Kurban Bayramı'ndan sonra belirlemesi bekleniyor. GİK'te koltuğunu koruyan isimlere Başkanlık Divanı'nda şans tanınıyor. Uğur Poyraz, Ümit Dikbayır, Ümit Özlale, Bahadır Erdem, Ünzile Yüksel, Metin Ergun, Dursun Çolak, Mehmet Tolga Akalın, Naci Cinisli, Burak Akburak, Taha Orhun Ertürkmen, Şükrü Küleyin, Cumali Durmuş, Sevin Çağlayan, oyuncu Mehmet Aslan GİK'te yerini koruyan isimler.

İSTİFASINI İSTEYENİ SİLDİ

MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alpaslan Türkeş'in kızı Adana milletvekili Ayyüce Türkeş, eski bakanlardan Oktay Vural ve Ayfer Yılmaz, milli tekvandocu İrem Yaman, eski DEVA Partili Birol Aydemir önceki dönem genel başkan yardımcılığı yapan Bilge Yılmaz, Sevinç Atabay kendilerine GİK'te yer buldu. Parti sözcüsü Kürşat Zorlu, eski MHP Genel Başkan Özel Kalem Müdürü Ömer Karakaş ve Turhan Çömez de GİK'e girenler arasında. Parti içinde muhalif olan Ortak Akıl Platformu'nun içinde yer alan ve Akşener'in istifasını ilk isteyen eski Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal çizik yedi.

Anadolu turuna hazırlanıyor

Yeniden İYİ Parti Genel Başkanlığı'na seçilen Akşener, yerel seçim için çalışmaya hemen başlıyor. Millet İttifakı ile arasındaki köprüleri atan Akşener, bayram tatili sonrasında Anadolu'yu gezme kararı aldı. Akşener'in gelecek ayla birlikte her hafta en az bir ili ziyaret edecek.

Mehmet Güney

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber