Akşener muhalifleri tasfiye ediyor

Meral Akşener, 50 kişilik Genel İdare Kurulu'nda da 35 ismin üstünü çizdi.

İYİ Parti Genel Başkanlığı'na yeniden seçilirken 6'lı Masa ile yollarını ayıran Meral Akşener, parti içi muhalefeti de tasfiye etti.

Akşener'in, güven tazelediği 3. Olağan Kongre'de 50 kişilik Genel İdare Kurulu (GİK) ve 11 kişilik Merkez Disiplin Kurulu (MDK) da belirlendi. Kongredeki konuşmasında "Artık bu partide şımarıklık bitmiştir. Herkes haddini bilecek" diyen Akşener, partinin tanınmış ve milliyetçi kökenli isimlerini GİK'e almadı. Kongrede 35 kişi GİK dışında kaldı. GİK'e alınmayanlar arasında Koray Aydın, Cihan Paçacı, Ahmet Kamil Erozan, Şenol Sunat, Rıdvan Uz, Koray Aydın'a yakınlığı ile bilinen eski MHP milletvekili Mehmet Arslan'ın olması dikkat çekti. Akşener'e karşı aday olacağı iddia edilen GİK yedek üyesi Günay Kodaz da GİK'te yer bulamadı.

YENİDEN SEÇİLENLERE DİVAN'DA ŞANS

Akşener'in yeni A takımını ise Kurban Bayramı'ndan sonra belirlemesi bekleniyor. GİK'te koltuğunu koruyan isimlere Başkanlık Divanı'nda şans tanınıyor. Uğur Poyraz, Ümit Dikbayır, Ümit Özlale, Bahadır Erdem, Ünzile Yüksel, Metin Ergun, Dursun Çolak, Mehmet Tolga Akalın, Naci Cinisli, Burak Akburak, Taha Orhun Ertürkmen, Şükrü Küleyin, Cumali Durmuş, Sevin Çağlayan, oyuncu Mehmet Aslan GİK'te yerini koruyan isimler.

İSTİFASINI İSTEYENİ SİLDİ

MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alpaslan Türkeş'in kızı Adana milletvekili Ayyüce Türkeş, eski bakanlardan Oktay Vural ve Ayfer Yılmaz, milli tekvandocu İrem Yaman, eski DEVA Partili Birol Aydemir önceki dönem genel başkan yardımcılığı yapan Bilge Yılmaz, Sevinç Atabay kendilerine GİK'te yer buldu. Parti sözcüsü Kürşat Zorlu, eski MHP Genel Başkan Özel Kalem Müdürü Ömer Karakaş ve Turhan Çömez de GİK'e girenler arasında. Parti içinde muhalif olan Ortak Akıl Platformu'nun içinde yer alan ve Akşener'in istifasını ilk isteyen eski Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal çizik yedi.

Anadolu turuna hazırlanıyor

Yeniden İYİ Parti Genel Başkanlığı'na seçilen Akşener, yerel seçim için çalışmaya hemen başlıyor. Millet İttifakı ile arasındaki köprüleri atan Akşener, bayram tatili sonrasında Anadolu'yu gezme kararı aldı. Akşener'in gelecek ayla birlikte her hafta en az bir ili ziyaret edecek.

Mehmet Güney