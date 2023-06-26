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ABD'den tatil için geldi kayboldu: Ekonomist Korhan Berzeg'den 8 gündür haber yok

ABD'de yaşayan ekonomist Korhan Berzeg tatil için memleketi Balıkesir'e geldi. Köpeğiyle birlikte yürüyüşe çıkan Berzeg, kayıplara karıştı. 8 gündür bulunamayan ünlü ekonomisti arama çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandı..

Haber Giriş : 26 Haziran 2023 08:11, Son Güncelleme : 26 Haziran 2023 08:13
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ABD'den tatil için geldi kayboldu: Ekonomist Korhan Berzeg'den 8 gündür haber yok


ABD'de Dünya Bankası'nda uzun süre ekonomi uzmanı Korhan Berzeg, emekliye ayrıldı. Tatil için de soluğu İngiliz uyruklu Angela Berzeg (80) ile memleketi Balıkesir Gönen'de aldı.

KÖPEĞİYLE YÜRÜYÜŞE ÇIKTI

17 Haziran günü, Angela Berzeg kahvaltı hazırlarken köpeğiyle yürüyüş yapmak için evden ayrılan Korhan Berzeg'den bir daha haber alınamadı.

Cep telefonunu evde bırakan eşi geri dönmeyince endişelenen Angela Berzeg jandarmayı aradı.


BİR TÜRLÜ BULUNAMADI

İhbar üzerine bölgeye, Jandarma Arama ve Kurtarma, Jandarma Komando ve AKUT ekipleri yollandı.

Çalışmalara Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (GÖNDEN), STK'lar ve köylüler de destek verirken ormanlar, mağara ve çalılıkların arasına kadar her yer arandı. Ancak Korhan Berzeg ve köpeğine bir türlü ulaşılamadı.

ÖZEL EKİP KURULDU


Yaklaşık 150 kişilik bir ekibin Korhan Berzeg'i arama çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden, Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, arama çalışmalarına Ankara'dan gelen özel ekibin de katıldığını açıkladı.

Arslan Yurt, "İl Jandarma Komutanlığı'nın talebi üzerine gelen özel ekip de bugün arama çalışmalarına katılıyor. Korhan Berzeg'in yakınlarının ifadelerine başvuracak olan ekip, arama çalışmalarına katılan ekiplerle de görüşecek.

İfadeler ve şu anki çalışmaların nerede yürütüldüğüne ve seyrine göre bir yol haritası belirlenecek. Özel ekip bize yol gösterecek" ifadesini kullandı.

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