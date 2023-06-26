AK Parti Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın ve eşi trafik kazasında yaralandı

Bir süre ulaşıma kapanan cadde ise kazaya karışan otomobillerin çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net