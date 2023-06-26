Togg patenti tescilleniyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un 61 yıllık hayalin gerçeğe dönüşme serüveni olduğunu belirterek, projeyle fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir teknoloji markası ortaya çıkarmanın hedeflendiğini hatırlattı. Kacır, "Togg, 25 Haziran itibarıyla kuruluşunun 5'inci yılını dolduruyor. Burada herkesin kullanımına açık ve erişebilir bir mobilite ekosisteminde üst düzey teknolojiler bir araya getirilerek otonom, bağlantılı ve akıllı cihazlar geliştiriliyor. Bu ekosistem sayesinde zararlı emisyon üretmeyerek temiz bir geleceğe katkıda bulunmak hedefleniyor" dedi. Togg'un Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TÜRKPATENT) kendi üretimlerinin patent, tasarım ve marka başvurularını tescilletmek için başvurular yaptığını bildiren Kacır, "Patent alanında Togg'un TÜRKPATENT'e yapmış olduğu 30'u 2023 yılına ait olmak üzere toplam 72 adet patent başvurusu bulunuyor. İlki Mayıs 2019'da yapılan başvurulardan 2 tanesi için patent tescil kararı verildi. Diğer 70 başvurunun ise araştırma ve inceleme süreci mevzuat gereği yasal süreler kapsamında devam ediyor.

Togg'un yaptığı patent başvuruları arasında araç süspansiyonu, bağlantı elemanları, batarya şarj ve araç yazılım teknolojileri ile ilgili buluşlar yer alıyor. Tasarım alanında da Togg adına toplam 18 başvuru yapıldı, bunlardan 17'si tescil edildi, birinin tescil işlemleri devam ediyor. TÜRKPATENT'e 'Togg' dışında başka ibare ve sloganlar için 156 farklı marka başvurusunda bulunuldu ve bunlardan 110'u tescil edildi. Togg için 1 tanınmış marka başvurusu da tescil edilmiş olup, 45 başvurunun ise mevzuat gereği yasal süreler kapsamında işlemleri devam ediyor" diye konuştu.