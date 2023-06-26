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Hazine ve Maliye Bakanlığı 'bazı kamu kurumlarının satılacağı' iddialarını yalanladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bazı kamu kurumlarının satışı için çalışma yapıldığına ilişkin haberin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2023 10:25, Son Güncelleme : 26 Haziran 2023 10:26
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Hazine ve Maliye Bakanlığı 'bazı kamu kurumlarının satılacağı' iddialarını yalanladı

Bakanlıktan, bugün bir gazetede yer alan bazı kamu kurumlarının satışı için çalışma yapıldığı haberine ilişkin açıklamada bulunuldu.

Söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığına, tamamen gazetenin kendi yorumlarına dayalı ve bilinçli bir yalan haber olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu haberler, sadece güzide kurumlarımızı satış manipülasyonu ile yıpratma gayretidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

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