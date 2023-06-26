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Dolar/TL, 25,49 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 25,4850 seviyelerinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2023 10:25, Son Güncelleme : 26 Haziran 2023 10:26
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Dolar/TL, 25,49 seviyesinden işlem görüyor

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1,7 üzerinde 25,3170'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 25,4850'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 primle 27,7500'ten, sterlin/TL de yüzde 0,9 yükselişle 32,3930'dan satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 102,8 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 değer kazancıyla 1,0910 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve artan jeopolitik risklerin dolar talebini desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Öte yandan, hafta sonunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sadeleştirme politikası kapsamında ilk adım olarak Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ'de değişikliğe gitti.

Buna göre, menkul kıymet tesis oranının yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürülmesine karar verilirken, Tebliğ kapsamında, menkul kıymet tesis oranı, gerçek ve tüzel kişi için hesaplanan paylardan düşük olanı yüzde 57'nin altında kalan bankalar için 7 puan artırımlı, yüzde 70 ve üzerinde olan bankalar için 2 puan indirimli uygulanacak.

Analistler, bugün Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksleri ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 101'in destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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