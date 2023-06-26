Van'da terör operasyonlarında yakalanan 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Van'da geçen hafta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2023 11:08, Son Güncelleme : 26 Haziran 2023 11:09
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Ekiplerce geçen hafta düzenlenen operasyonlarda, 15 PKK/KCK ve 1 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.