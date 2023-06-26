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Adalet Bakanlığı 'Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi' almaya hak kazandı

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü, Türk Standardları Enstitüsünden (TSE), Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2023 11:09, Son Güncelleme : 26 Haziran 2023 11:10
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Adalet Bakanlığı 'Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi' almaya hak kazandı

TSE'den yapılan açıklamaya göre, belge takdim töreni TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürü Servet Gül ve ilgili personelin katılımıyla yapıldı.

Şahin, konuşmasında, dünyada bilgi teknolojileri alanında çok hızlı gelişmeler yaşandığına işaret ederek, bilginin güvenli şekilde üretilmesi, saklanması ve paydaşlar tarafından sağlıklı şekilde bilgiye ulaşılabilmesinin oldukça önemli olduğunu bildirdi.

Bilişim teknolojileri alanında sundukları belgelendirme ve test hizmetleri ile teknolojilerin kalite ve güvenliğinin artırılmasına yardımcı olduklarını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Enstitü olarak, konusunda deneyimli, eğitimli uzman ekibi ile 10 yılı aşkın süredir etkin bir bilgi güvenlik yönetim sisteminin oluşturulması amacıyla çalışıyoruz. Bilişim teknolojileri alanındaki gelişmeleri desteklerken, bilgi toplumu olma hedefine yönelik çalışmalara, standardizasyon, test ve belgelendirme tecrübemizle katkı sağlıyoruz. TS EN ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Sistemi Belgesi, kurumların, kuruluşların veya şirketlerin tüm güvenlik çabalarının elektronik ve fiziksel olarak koordine edilmesine yardımcı olmaktadır. Bilgi yönetimi konusunda tutarlı ve uygun maliyetli bir yaklaşımın var olmasını sağlayan standart, kurum bünyesinde bilgi güvenliği süreçleri için harcanan zaman ve iş yükünü azaltmaktadır. Standardın sağladığı en önemli avantajlardan biri de kuruma saygınlık katarak, rekabet gücünü yükseltmesidir. Ayrıca rolleri ve sorumlulukları açık ve net bir şekilde tanımlayarak iş memnuniyetinin ve verimliliğin artmasını sağlamaktadır."

Şahin, belgenin, bilgi akışının güvenli şekilde yapılabilmesi, saklanabilmesi, işlenebilmesi ve kaynağında muhafaza edilebilmesi için oldukça önemli olduğuna dikkati çekerek, "Bu sistemin sağlıklı şekilde kurulması, kurumlara çok üst seviyede bir güven tesisi sağlıyor. İnşallah bu çalışma diğer kamu kurum ve kuruluşlarımıza örnek olur." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürü Gül de yürüttükleri yoğun çalışmalar sonucunda belgeyi almaya hak kazandıkları için memnun olduklarını dile getirerek, Genel Müdürlük olarak Ulusal Yargı Ağı Projesi'ni (UYAP) yürüttüklerini anımsattı.

Söz konusu projenin, ülkenin ilk e-Devlet Kapısı projelerinden olduğunu vurgulayan Gül, "Aldığımız belgenin diğer kamu kurumlarının veri merkezlerine de önemli ölçüde örnek olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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