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Altının gram fiyatı 1.592 lira seviyesinden işlem görüyor

Çeyrek altın 2.620 lira, Cumhuriyet altını 10.570 liradan satılıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2023 11:40, Son Güncelleme : 26 Haziran 2023 11:41
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Altının gram fiyatı 1.592 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.592 lira seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,8 artışla 1.559 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 2,1 üzerinde 1.592 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.620 lira, Cumhuriyet altını da 10.570 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 1.930 dolardan işlem görüyor.

Analistler, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve artan jeopolitik risklerin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bu hafta ABD'de büyüme verilerinin yanı sıra harcama ve ücretlere ilişkin de kapsamlı verilerin açıklanacağını ifade eden analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmaları ve Fed tutanaklarından alınacak sinyallerin de varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Öte yandan, hafta sonunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sadeleştirme politikası kapsamında ilk adım olarak Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ'de değişikliğe gitti.

Buna göre, menkul kıymet tesis oranının yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürülmesine karar verilirken, Tebliğ kapsamında, menkul kıymet tesis oranı, gerçek ve tüzel kişi için hesaplanan paylardan düşük olanı yüzde 57'nin altında kalan bankalar için 7 puan artırımlı, yüzde 70 ve üzerinde olan bankalar için 2 puan indirimli uygulanacak.

Analistler, bugün ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 ve 1.900 doların destek, 1.950 ve 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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