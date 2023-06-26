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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından 'Mv The Giver' gemisiyle ilgili açıklama

"Söz konusu gemide yapılan aramada ve radyoaktiviteyi ölçen cihazlar ile gerçekleştirilen ölçümlerde herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmamıştır"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2023 14:50, Son Güncelleme : 26 Haziran 2023 14:52
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından 'Mv The Giver' gemisiyle ilgili açıklama

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, "Mv The Giver" adlı gemide gerçekleştirilen aramada suç unsuruna rastlanılmadığını bildirdi.

Başsavcılığın yazılı açıklamasında, bazı sosyal medya hesaplarında, "Mv The Giver" adlı gemiyle İran'a gıda maddesi adı altında ithalatı yasak nükleer teknoloji ham maddesi ve ekipmanlarının sevkiyatının yapılmaya çalışıldığı, bu ithalat neticesinde kara para aklanacağı yönünde iddialar olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Verilen adli arama emri doğrultusunda 26 Haziran'da Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, Mersin Gümrük Muhafaza, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince birlikte koordineli şekilde söz konusu gemide yapılan aramada ve radyoaktiviteyi ölçen cihazlar ile gerçekleştirilen ölçümlerde herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmamıştır."

Açıklamada, sevkiyatla ilgili belgeler ve gemi seyrüsefer sistemindeki incelemede de suç unsuru tespit edilmediği kaydedildi.

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