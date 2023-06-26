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MSÜ'den bugüne kadar 20 binden fazla öğrenci mezun oldu

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu:- "Türk milleti ordusuna sahip çıkıyor ve bizim mezun ettiğimiz 20 binden fazla öğrencimiz şu anda kara, deniz ve havada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin her kademesinde Türkiye'nin hak ve menfaatlerini koruyor"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2023 12:03, Son Güncelleme : 26 Haziran 2023 12:04
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MSÜ'den bugüne kadar 20 binden fazla öğrenci mezun oldu

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Türk milletinin ordusuna her zaman sahip çıktığını, askerliğe ilginin azalmadığını belirterek "Mezun ettiğimiz 20 binden fazla öğrencimiz şu anda kara, deniz ve havada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin her kademesinde Türkiye'nin hak ve menfaatlerini koruyor." dedi.

Afyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MSÜ'nün, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından 31 Temmuz 2016'da kurulduğunu hatırlattı.

Üniversitenin 31 Ekim 2016'da Türkiye'ye askeri eğitim almak için gelen misafir öğrencilerle eğitime başladığını anlatan Afyoncu, şunları kaydetti:

"Kasımda üniversitenin ara sınıflarından öğrenci aldık. O dönemde büyük bir kargaşa varken, 'öğrenci gelir mi gelmez mi' diye bende bir endişe vardı ama Türk milleti çok büyük bir millet, çocuklarını gönderdi. Gençlerimiz koşa koşa geldiler. Şubat ve Mart 2017'de eğitim öğretimi başlattık ve böylece harp okullarının ve daha sonra astsubay meslek yüksek okulunun ilk öğrencileri alındı. 2017 yılında biz bu sefer normal üniversite imkanıyla öğrenci almaya başladık. Bu öğrencilerimiz 4 yıllık bir eğitimin ardından 2021'de mezun oldular. 'Türk milleti asker millet' diyorlar, boşuna demiyorlar. Türk ordusu bu kadar badire geçirdi. Ergenekon, Balyoz... Kumpaslarla uğraştı. Ardından bir ihanet şebekesiyle mücadele etti ama Türk milleti asker olmaktan, subay, astsubay olmaktan, uzman çavuş olmaktan vazgeçmedi. Benim baştan beri gördüğüm talep hiç azalmadı. Türk milleti ordusuna sahip çıkıyor ve bizim mezun ettiğimiz 20 binden fazla öğrencimiz şu anda kara, deniz ve havada Türk Silahlı Kuvvetlerinin her kademesinde Türkiye'nin hak ve menfaatlerini koruyor."

- "SİHA'larla yeni bir savaş konsepti"

Türkiye'nin çok ciddi bir teknolojik dönüşüm yaşadığını vurgulayan Prof. Dr. Afyoncu, üniversite olarak bu alandaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini anlattı.

Prof. Dr. Afyoncu, Türkiye'nin SİHA'larla yeni bir savaş konsepti geliştirdiğine işaret ederek "SİHA'yı biz icat etmedik ama bir savaş aleti haline Türkiye getirdi. Bu SİHA'ları en iyi kullananlar Türk Silahlı Kuvvetlerinin mensupları. Tabii bunların eğitimi harp okulunda ve astsubay okulunda çok erken dönemlerden itibaren veriliyor. Öğrencilerimiz hem o askerliğin ruhunu alıyor hem de en modern şekilde Türk savunma sanayisinin geliştirdiği silahları kullanılacak şekilde donanıma sahip oluyor." diye konuştu.

- "Harp tarihi derslerimizin sayısı artırıldı"

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından müfredatta da bazı değişiklikler yaptıklarını ifade eden Afyoncu, "demokrasi" ve "sivil toplum" derslerini vermeye başladıklarını vurguladı.

Öğrencilerin gerçek bir Türk askeri olarak mezun olmasını istediklerini kaydeden Afyoncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öğrencilerimizin her zaman seçilmiş iradeye saygılı olarak mezun olmalarını ve o kültürle yetişmelerini istiyoruz. Bunun yanında üniversitemizde harp tarihi ve askeri derslerimizin sayısı artırıldı. Çünkü Türk milletinin geçmişi şan ve şerefle dolu. Daha önce müfredatta olan istihbarat ve harekat gibi askeri dersler maalesef 2016'dan önce kaldırılmış. Askeri eğitimin müfredattaki yeri artırıldı. Mesela Kara Harp Okulu haftada tam bir gün alay eğitimiyle askeri eğitimini alıyor. Eskiden bu daha kısa bir süreydi."

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