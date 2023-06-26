Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, iki gün önce güvenlik güçlerince Bosnaköy yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde gözaltına alınan F.İ ve F.A.T'nın jandarmadaki ifadesi tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen terör örgütü FETÖ şüphelileri, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.