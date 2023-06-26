Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, 'Ukrayna Barışı' konulu toplantıya katıldı

İki gün süren toplantıda, Ukrayna'daki son durum ele alındı ve sonraki süreçle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

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