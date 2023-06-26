Giresun'da otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi öldü

Arslan ve Keçeci'nin cenazeleri, jandarma ve AFAD ekiplerince araçtan çıkarılarak Op. Dr. Ergun Özdemir Görele Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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