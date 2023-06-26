Giresun'da otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi öldü
Giresun'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2023 12:56, Son Güncelleme : 26 Haziran 2023 12:57
Alınan bilgiye göre, Sisdağı Yaylası'nın İnişdibi mevkisinde, Ahmet Arslan yönetimindeki 41 AIH 010 plakalı otomobil şarampole devrildi.
Kazada sürücü Arslan ile otomobildeki Latif Keçeci olay yerinde hayatını kaybetti.
Arslan ve Keçeci'nin cenazeleri, jandarma ve AFAD ekiplerince araçtan çıkarılarak Op. Dr. Ergun Özdemir Görele Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.