Almanya'da saatlik yasal asgari ücretin 2024'te 12,41 avroya çıkarılması teklifi

LGS kapsamında merkezi sınavla öğrenci alacak lise kontenjanları arttı
LGS kapsamında merkezi sınavla öğrenci alacak lise kontenjanları arttı
Memur ve emekli maaş zammı ne zaman belli olacak?
Memur ve emekli maaş zammı ne zaman belli olacak?
Gazeteci Yanardağ'ın 'Öcalan' sözleri nedeniyle savcılık soruşturma başlatıldı
Gazeteci Yanardağ'ın 'Öcalan' sözleri nedeniyle savcılık soruşturma başlatıldı
Altının gram fiyatı 1.592 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.592 lira seviyesinden işlem görüyor
Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Maliye Bakanlığı 'bazı kamu kurumlarının satılacağı' iddialarını yalanladı
Maliye Bakanlığı 'bazı kamu kurumlarının satılacağı' iddialarını yalanladı
Erol Ayyıldız Emniyet Genel Müdürü oldu
Erol Ayyıldız Emniyet Genel Müdürü oldu
Hazır giyimde iş yeri kapama ve işten çıkarmalar artabilir
Hazır giyimde iş yeri kapama ve işten çıkarmalar artabilir
Yargıtay'dan '25 Aralık' davası hakkında onama kararı
Yargıtay'dan '25 Aralık' davası hakkında onama kararı
Anayasa değişikliği için zemin müsait, 1 Ekim'de kollar sıvanıyor
Anayasa değişikliği için zemin müsait, 1 Ekim'de kollar sıvanıyor
12 ilin müftüsü değişti
12 ilin müftüsü değişti
Bayramın ilk günü hava nasıl olacak?
Bayramın ilk günü hava nasıl olacak?
Tapu alım-satım işlemleri noterler tarafından da yapılabilecek
Tapu alım-satım işlemleri noterler tarafından da yapılabilecek
Bayram öncesi trafik yoğunluğu beraberinde rekor getirdi
Bayram öncesi trafik yoğunluğu beraberinde rekor getirdi
LGS'de imam hatip ortaokullarından 53 öğrenci tam puan aldı
LGS'de imam hatip ortaokullarından 53 öğrenci tam puan aldı
Kasaplardan 'Kurban etini poşete koymayın' uyarısı
Kasaplardan 'Kurban etini poşete koymayın' uyarısı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi dünyada ilk 100'e çok yakın
Sağlık Bilimleri Üniversitesi dünyada ilk 100'e çok yakın
5 ildeki 8. sınıf öğrencilerine sınavlı okullarda ek kontenjan
5 ildeki 8. sınıf öğrencilerine sınavlı okullarda ek kontenjan
Bakan Kacır: Togg, 61 yıllık hayalin gerçeğe dönüşme serüveni
Bakan Kacır: Togg, 61 yıllık hayalin gerçeğe dönüşme serüveni
Bayramda hava nasıl olacak?
Bayramda hava nasıl olacak?
İstanbul'da plaja giriş ücretleri belli oldu
İstanbul'da plaja giriş ücretleri belli oldu
Memur maaş zammı için yasa bekliyor
Memur maaş zammı için yasa bekliyor
Akıllı yol dönemi başlıyor! İhale tarihi belli oldu
Akıllı yol dönemi başlıyor! İhale tarihi belli oldu
Deprem bölgesinde yarısı devletten yerinde dönüşüm
Deprem bölgesinde yarısı devletten yerinde dönüşüm
Merkez Bankasından sadeleşme sürecine ilişkin ilk adım
Merkez Bankasından sadeleşme sürecine ilişkin ilk adım
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bakan Koca'dan hastanelerde Suriyelilere öncelik açıklaması
Bakan Koca'dan hastanelerde Suriyelilere öncelik açıklaması
Otogarda bayram yoğunluğu: Bilet bulmak çok zor
Otogarda bayram yoğunluğu: Bilet bulmak çok zor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Bayram trafiği çilesi başladı: Sürücüler birbirlerine saldırdı
Bayram trafiği çilesi başladı: Sürücüler birbirlerine saldırdı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Almanya'da saatlik yasal asgari ücretin 2024'te 12,41 avroya çıkarılması teklifi

Alman hükümeti ülkedeki saatlik yasal asgari ücreti son olarak Ekim 2022'de 10,45 avrodan 12 avroya yükseltmişti

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2023 14:24, Son Güncelleme : 26 Haziran 2023 14:26
Yazdır
Almanya'da saatlik yasal asgari ücretin 2024'te 12,41 avroya çıkarılması teklifi

- Almanya'da hükümet tarafından oluşturulan Asgari Ücret Komisyonu, ülkede saat başına ödenen asgari ücretin gelecek yıldan itibaren 12,41 avroya çıkarılmasını önerdi.

Alman hükümeti tarafından işveren ve işçi temsilcilerinden oluşturulan Asgari Ücret Komisyonu, saat başına ödenen asgari ücrete ilişkin kararını açıkladı. Buna göre, komisyon söz konusu ücretin gelecek yıldan itibaren saat başına 12,41 avroya çıkarılmasını önerdi. Komisyon, asgari ücretin Ocak 2025'ten itibaren ise 12,82 avroya çıkarılmasını istedi.

Asgari Ücret Komisyonunun kararında, "Karar, Almanya'da hem şirketler hem de çalışanlar için büyük zorluklar oluşturan zayıf ekonomik büyüme ve daimi yüksek enflasyon döneminde geldi." denildi.

Öte yandan Alman Sendikalar Birliği (DGB) Asgari Ücret Komisyonu, söz konusu öneriyi sert bir şekilde eleştirdi.

DGB Yönetim Kurulu Üyesi Stefan Körzell, yaptığı açıklamada, saatlik yasal asgari ücrette 0,41 avroluk nominal zammın, yüksek enflasyon göz önüne alındığında, ülkedeki yaklaşık altı milyon asgari ücretli çalışan için aslında "reel ücret kaybı" anlamına geleceğini ifade etti.

Aynı zamanda Asgari Ücret Komisyonu üyesi olan Körzell, söz konusu teklifle saat başına ödenen asgari ücrette gelecek yıl yalnızca yüzde 3,4 ve 2025'te yüzde 3,3'lük bir artış olacağını belirterek, "Asgari ücret en az 13,50 avroya çıkarılmalıydı." dedi.

Alman Perakendeciler Derneği (HDE) Başkanı Stefan Genth ise birçok şirketin asgari ücrette oluşacak çok önemli ve çok hızlı bir artış ile başa çıkmasının zor olacağını belirterek, "Sonuç olarak, şirketlerin kapanması ve faaliyetlerde küçülme olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Alman hükümetinin Komisyonun teklifini bir yönetmelikle bağlayıcı hale getirmesi bekleniyor.

Bu arada, Almanya'da yasal asgari ücreti ilk olarak 2015 yılında saat başı 8,50 avro olarak uygulamaya konulmuştu.

Ülkede asgari ücretin yükseltilmesi Başbakan Olaf Scholz'ın en önemli seçim vaatlerinden biri olmuş ve hükümet ülkedeki saatlik yasal asgari ücreti Ekim 2022'de 10,45 avrodan 12 avroya yükseltmişti.

Söz konusu artışa karşın, alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) enflasyonu dizginlemek için faiz oranlarında gerçekleştirdiği artışlar, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde satın alma gücünü önemli ölçüde azaltmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber