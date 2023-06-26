İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranıyordu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli icra edilen operasyonda kırmızı bültenle aranan 2 zanlının yakalandığı duyurdu.
Haber Giriş : 26 Haziran 2023 14:26, Son Güncelleme : 26 Haziran 2023 14:27
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli icra edilen operasyonda kırmızı bültenle aranan 2 zanlının yakalandığı duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli icra edilen operasyonda kırmızı bültenle aranan 2 zanlının yakalandığı duyurdu.