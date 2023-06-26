Bursa'da simit fiyatı 10 TL'ye yükseldi

Dar gelirlilerin öğünü simide Bursa'da zam yapıldı. 7,5 liradan satılan 100 gram simidin fiyatı 10 liraya yükseldi.

Bursa Simitçiler ve Unlu Mamül İmalatçıları Odası Başkanı Erdal Pınar, bugüne kadar 7,50 TL.'den satılan 100 gram simidin 1 Temmuz'dan itibaren 10 TL'ye satılacağını duyurdu.

FIRINCILAR: GİDERLER ARTTI

Pınar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hatırlarsınız, son aylarda gelen fiyat farkları simit fiyatlarımızı 7,50 TL'ye çıkarırken önceliğimizin tüketici esnaf bütünleşmesi olduğunu ve tüketicimize en iyiyi sunmanın gayreti içerisinde her türlü mücadelemizi sürdürdüğümüzü ifade etmiş ve fiyat artışı yapmanın hoşnutsuzluğunu sizlerle paylaşmıştık.

Ancak, takdir edersiniz ki özellikle son altı aydır piyasada yaşanan fiyat artışları bizleri de oldukça büyük sıkıntılarla karşı karşıya getirmiştir.

Başta un, susam, tahin, yağ, elektrik ve doğalgaz vb. olmak üzere ana giderler arasında yer alan artışlar, toplu iş sözleşmeleri dolayısıyla işçilik ücretlerindeki yükselişler ve kiralardaki önlenemeyen yukarı bazlı hareket maliyetlerimizi artırmış ve simit, poğaça, börek, yufka vb. ürünlerde bir fiyat düzenlemesi yapmayı zorunlu hale getirmiştir.

01.07.2023 Cumartesi gününden itibaren bugüne kadar 7,50 TL'den satılan 100 gram simit 10 TL'den satılacaktır."

Halil ATAŞ