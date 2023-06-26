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MEB'den LGS için iki ayrı tercih robotu

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sürecinde tercih listelerinin elektronik ortamda yapabilmesi için hazırlanan iki ayrı tercih robotu, birinci ve ikinci yerleştirmeye esas nakil sonuçlarına göre güncellenerek, süreç bitene kadar erişime açık olacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2023 15:56, Son Güncelleme : 26 Haziran 2023 16:02
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MEB'den LGS için iki ayrı tercih robotu

2023 yılı merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirme tercihinde bulunacak öğrencilere rehberlik yapmak amacıyla bugün erişime açılan iki ayrı tercih robotu, merkezi sınav ve yerel yerleştirmeler için ayrı ayrı hazırlandı.

LGS kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimlerinin e-Okul sistemi üzerinden açıklanmasının ardından kullanıma sunulan tercih robotları, hem merkezi sınav puanı hem yerel yerleştirme ile öğrenci alan lise tercihlerinin oluşturulmasında büyük kolaylık sağlıyor.

Tercih robotları ile LGS tercih listelerinin elektronik ortamda daha detaylı incelenerek hızlı bir şekilde oluşturulmasına imkan sağlanıyor.

Öğrenci ve veliler, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları tercih robotunu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebiliyor.

Tercih robotunda okul türlerine göre il, ilçe ve geçen yıla ait yüzdelik dilimlere göre arama yapılabiliyor.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına ilişkin tercih robotu ile il, ilçe ve okul türlerine göre "kayıt alanı", "komşu kayıt alanı" ve "kayıt alanı dışındaki" okul listeleri ve okullarla ilgili detaylı bilgiler incelenebiliyor.

Birinci ve ikinci yerleştirmeye esas nakil sonuçlarına göre güncellenen tercih robotları, tercih ve yerleştirme süreci bitene kadar erişime açık kalacak.

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