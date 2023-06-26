Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan iki yeni rekor

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile 'kızamık' yazısı
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile 'kızamık' yazısı
Borsa bayram öncesi rekor kırdı
Borsa bayram öncesi rekor kırdı
İl il bayram namazı saatleri
İl il bayram namazı saatleri
MEB'den LGS için iki ayrı tercih robotu
MEB'den LGS için iki ayrı tercih robotu
Gazeteci Merdan Yanardağ gözaltına alındı
Gazeteci Merdan Yanardağ gözaltına alındı
LGS kapsamında merkezi sınavla öğrenci alacak lise kontenjanları arttı
LGS kapsamında merkezi sınavla öğrenci alacak lise kontenjanları arttı
Memur ve emekli maaş zammı ne zaman belli olacak?
Memur ve emekli maaş zammı ne zaman belli olacak?
Altının gram fiyatı 1.592 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.592 lira seviyesinden işlem görüyor
Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Maliye Bakanlığı 'bazı kamu kurumlarının satılacağı' iddialarını yalanladı
Maliye Bakanlığı 'bazı kamu kurumlarının satılacağı' iddialarını yalanladı
Erol Ayyıldız Emniyet Genel Müdürü oldu
Erol Ayyıldız Emniyet Genel Müdürü oldu
Hazır giyimde iş yeri kapama ve işten çıkarmalar artabilir
Hazır giyimde iş yeri kapama ve işten çıkarmalar artabilir
Yargıtay'dan '25 Aralık' davası hakkında onama kararı
Yargıtay'dan '25 Aralık' davası hakkında onama kararı
Anayasa değişikliği için zemin müsait, 1 Ekim'de kollar sıvanıyor
Anayasa değişikliği için zemin müsait, 1 Ekim'de kollar sıvanıyor
12 ilin müftüsü değişti
12 ilin müftüsü değişti
Bayramın ilk günü hava nasıl olacak?
Bayramın ilk günü hava nasıl olacak?
Tapu alım-satım işlemleri noterler tarafından da yapılabilecek
Tapu alım-satım işlemleri noterler tarafından da yapılabilecek
Bayram öncesi trafik yoğunluğu beraberinde rekor getirdi
Bayram öncesi trafik yoğunluğu beraberinde rekor getirdi
LGS'de imam hatip ortaokullarından 53 öğrenci tam puan aldı
LGS'de imam hatip ortaokullarından 53 öğrenci tam puan aldı
Kasaplardan 'Kurban etini poşete koymayın' uyarısı
Kasaplardan 'Kurban etini poşete koymayın' uyarısı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi dünyada ilk 100'e çok yakın
Sağlık Bilimleri Üniversitesi dünyada ilk 100'e çok yakın
5 ildeki 8. sınıf öğrencilerine sınavlı okullarda ek kontenjan
5 ildeki 8. sınıf öğrencilerine sınavlı okullarda ek kontenjan
Bakan Kacır: Togg, 61 yıllık hayalin gerçeğe dönüşme serüveni
Bakan Kacır: Togg, 61 yıllık hayalin gerçeğe dönüşme serüveni
Bayramda hava nasıl olacak?
Bayramda hava nasıl olacak?
İstanbul'da plaja giriş ücretleri belli oldu
İstanbul'da plaja giriş ücretleri belli oldu
Memur maaş zammı için yasa bekliyor
Memur maaş zammı için yasa bekliyor
Akıllı yol dönemi başlıyor! İhale tarihi belli oldu
Akıllı yol dönemi başlıyor! İhale tarihi belli oldu
Deprem bölgesinde yarısı devletten yerinde dönüşüm
Deprem bölgesinde yarısı devletten yerinde dönüşüm
Merkez Bankasından sadeleşme sürecine ilişkin ilk adım
Merkez Bankasından sadeleşme sürecine ilişkin ilk adım
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan iki yeni rekor

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG), dün toplam 729 uçuş yapılırken, 123 bin 40 yolcu seyahatlerini gerçekleştirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2023 16:05, Son Güncelleme : 26 Haziran 2023 16:05
Yazdır
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan iki yeni rekor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, okulların kapanması ve bayram tatilinin 9 güne uzatılması nedeniyle tüm Türkiye'de gözlemlenen yoğun seyahat trafiği İSG için rekora dönüştü.

Dün, İSG'de 729 uçuş yapıldı ve 123 bin 40 yolcu seyahatlerini gerçekleştirdi. Bir günde yaşanan yoğunluk açısından bu sayı İSG için yeni bir rekor oldu.

25 Haziran'da günlük yolcu sayısında tarihi bir rekora imza atan İSG, aynı zamanda dış hatlarda 196 gelen (34 bin 210 gelen yolcu) ve 210 giden uçuş (34 bin 450 giden yolcu) olmak üzere 406 uçuş ve 68 bin 660 yolcu sayısıyla dış hatlar rekorunu da kırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSG Üst Yöneticisi (CEO) Berk Albayrak, salgının en çok etkilediği sektörlerin başında havacılığın geldiğini belirterek, "Hayatın normale dönmesi ve ertelenen seyahat planlarının çok daha yüksek bir taleple yeniden başlamasıyla havalimanlarında ekstra bir yoğunluk yaşanıyor. Şehrin Havalimanı Sabiha Gökçen'de de okul ve bayram tatilinin etkisiyle yaz coşkusu yaşanırken, dün uçuş ve yolcu rakamlarında tarihi bir rekora imza attık." ifadelerini kullandı.

Albayrak, bayram tatili ve hac dönüşünün birleşiminden dolayı bu rakamların daha da artmasını beklediklerini ifade etti.

51 ülkede 154 destinasyonu birbirine bağlayan rotaya sahip İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 2023'ün ilk 5 ayında 14 milyon yolcu sayısına ulaştı.

Haziran itibarıyla İngiliz hava yolu British Airways ile Londra Heathrow, Yunanistan'da Rodos ve Midilli, Ürdün'de Amman ve Rusya'da Kazan havalimanları olmak üzere 5 yeni yurt dışı rotası eklenen havalimanından 45 havayolu ile 51 ülkeye ulaşım sağlıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber