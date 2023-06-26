İstanbullular millet bahçeleri ve sahillere akın etti

Bayram tatili nedeniyle İstanbul, trafikte en sakin günlerinden birini yaşıyor. Kentte trafik yoğunluğu gün boyunca yüzde 20'ler civarında seyrederken güzel havanın ve sakin trafiğin etkisiyle İstanbullular da parklarda, sahil kesimlerinde ve millet bahçelerinde vakit geçirdi, piknik yaptı.

Üsküdar'daki Nakkaştepe Millet Bahçesi, sahil kesimleri ve Kız Kulesi de kent sakinlerinin uğrak yerleri arasında yerini aldı.

Üsküdar sahilinde çocuğuyla gezen Erkan Özdemir, Esenyurt'tan Üsküdar'a 1,5 saate geldiğini ve normalde bu mesafenin 2,5 saat sürdüğünü söyledi. Trafiğin azalmasıyla İstanbul'un tadını çıkarmak istediklerini dile getiren Özdemir, "Kız Kulesi'ni ilk kez oğlumla beraber göreceğim." dedi.

- "Kız Kulesi'ni görmek istedik"

Üniversiteden yeni mezun olduğunu belirten Bengü Süheda Şengül de ailesiyle bayramı İstanbul'da geçireceklerini anlattı.

Kız Kulesi'ni görmek istediklerini kaydeden Şengül, "Bugün gerçekten İstanbul boştu ve trafik yoktu. Biz de Pendik'ten Üsküdar'a kolay geldik. Dedem Ankara'dan geldi ve ona İstanbul'u gezdiriyoruz. Kız Kulesi'ni ilk defa göreceğiz. İstanbul boşaldı, bayramın tadının çıkacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların tercih ettiği Üsküdar'da Nakkaştepe Millet Bahçesi'ne arkadaşlarıyla gelen sağlık personeli Burcu Bozçalı, doğum günü kutlaması için burayı tercih ettiklerini söyledi. Çalıştığı için bayramı İstanbul'da geçireceğini dile getiren Bozçalı, "İstanbul bayram öncesi boşaldı. Bu hastanemize gelen hastalara da yansıdı. Millet bahçesi içimizi açtı. Zeytinburnu'ndan geliyoruz. Marmaray'ı kullandık ve trafik sorunu da yaşamadık. Herkese sevdikleriyle huzurlu güzel bir bayram diliyorum." diye konuştu.

Ailesiyle millet bahçesini tercih eden gençlerden Ayşe Naz Özyıldırım ise okulların kapanmasıyla Manisa'dan İstanbul'a geldiğini, ailesi ve arkadaşlarıyla millet bahçesini gezdiğini anlattı. Özyıldırım, İstanbul Boğazı'nın manzarasını beğendiğini ifade etti.

Ailesiyle piknik yapan Mesut Yalçın da deprem bölgesi Adıyaman'dan geldiklerini belirterek, 9 katlı binanın 5'inci katında depreme yakalandıklarını, evlerinin ağır hasarlı olduğunu, değişiklik olsun diye 2 çocuğu ve ailesiyle İstanbul'a gezmeye geldiklerini kaydetti.

Burada akrabalarını ziyaret ettiğini dile getiren Yalçın, "Adıyaman'a geri döneceğiz. İstanbul bayağı sakin. Cumhurbaşkanımız tarafından Adıyaman'da da millet bahçesi açılmıştı. Buradakini de beğendik. Millet bahçelerinin daha fazla artmasını isteriz. İstanbul çok güzel bir şehir." dedi.