Sarımsak tarlasında çalışan 2 kişi yıldırım isabet etmesi sonucu öldü

Şen ve Demir yapılan incelemenin ardından Taşköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

112 Acil Servis ekipleri yaptıkları incelemede iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hakkı Şen, yıldırım isabet eden iki kişiyi traktörle tarladan köy yoluna kadar getirdi.

Annesi ve komşusuna yıldırım isabet ettiğini gören Hakkı Şen durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Yavuç köyü mevkisinde sarımsak tarlasında çalışan Hikmet Şen ile Salim Demir'e yıldırım isabet etti.

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