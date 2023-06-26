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Bakan Fidan: Dünyanın en geniş 5 diplomatik ağından birisine sahibiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Ekonomik gücümüz, milli güvenliğimiz ve ülke refahımızın en önemli unsurlarındandır. Hükümet olarak daima her alanda sizlere, iş adamlarımıza desteğimizi sürdüreceğiz. 260 temsilcilikle dünyanın en geniş 5 diplomatik ağından birisine sahibiz. Çok kısa sürede bu sayıyı daha da yukarılara taşıyacağız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2023 21:34, Son Güncelleme : 26 Haziran 2023 22:31
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Fidan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Zirvesi'ne katılmak için gittiği Karadağ'da Karadağ Türk Ticaret Odası'nın açılışında konuştu.

GDAÜ Zirvesi vesilesiyle dost ve müttefik Karadağ'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Fidan, katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en kalbi selamlarını iletti.

Fidan, Türkiye'nin Karadağ ile tarihi, insani, siyasi ve kültürel bağlara sahip olduğunu vurgulayarak, bu güçlü bağların ekonomi alanında da her geçen gün derinleştiğini ifade etti.

Karadağ'ın stratejik konumuyla, altyapısıyla ve turizm potansiyeliyle Adriyatik Denizi'ne açılan coğrafi ve lojistik bir cazibe merkezi haline geldiğini aktaran Fidan, "Nitekim, Türk sermayeli yatırımların toplamı 344 milyon avroya ulaşmıştır. Doğrudan yabancı yatırımlar bakımından Karadağ'da en üst sıralarda bulunmaktayız. Serbest Ticaret Anlaşması'nın kapsamının genişletilmesiyle geçtiğimiz yıl ikili ticaret hacmimiz 200 milyon doları aşmış bulunmaktadır. Ticaret adamlarımızın ortaya koyduğu 250 milyon dolarlık ticaret hacmi hedefimize bu yıl sonunda ulaşmayı öngörüyoruz. Ama biliyorum ki bu rakam sayın cumhurbaşkanlarımız için yeterli olmayacak." diye konuştu.

Fidan, Karadağ hükümetine, Türk iş dünyasına yönelik teşviklerinden ve yapıcı yaklaşımlarından dolayı teşekkür etti.

Karadağ'da özellikle enerji, turizm, altyapı, eğitim, sağlık, tarım, ormancılık, iletişim ve bilişim gibi alanlarda yatırım potansiyelinin olduğunu kaydeden Fidan, otoyol, demir yolu ve havaalanı yenilemesi gibi projelerin de halihazırda mevcut olduğunu belirtti.

Fidan, iş insanlarını bu vesileyle bu projelere odaklanmaya ve ihalelere katılmaya teşvik ettiğini vurgulayarak, sivil havacılık alanında da işbirliğini derinleştirdiklerine işaret etti.

Pegasus, 19 Temmuz'da Karadağ seferlerine başlayacak

Haftalık seferlerini 14'ten 17'ye çıkaran Türk Hava Yollarının (THY) 100 binden fazla üçüncü ülke turistini Karadağ'a taşıdığını aktaran Fidan, Pegasus Havayollarının da 19 Temmuz'da seferlere başlayacağını söyledi.

Fidan, geçen haftalarda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Hizmet İhracatçıları Birliği ve THY ile verimli görüşmeler yaptıklarına dikkati çekerek, "Ekonomik gücümüz, milli güvenliğimiz ve ülke refahımızın en önemli unsurlarındandır. Hükümet olarak daima her alanda, sizlere, iş adamlarımıza desteğimizi sürdüreceğiz. 260 temsilcilikle dünyanın en geniş 5 diplomatik ağından birisine sahibiz. Çok kısa sürede bu sayıyı daha da yukarılara taşıyacağız." dedi.

Türk iş dünyasının önünü dünyanın her yerinde yenilikçi ve tesirli girişimlerle açmaya devam edeceklerini aktaran Fidan, bunu yaparken iş insanları ve ticaret odalarıyla çok yakın temas ve eşgüdüm içinde olmayı da sürdüreceklerini ve Türkiye'nin büyükelçiliğinin kapısının her zaman onlara açık olduğunu bildirdi.

Fidan, Karadağ Türk Ticaret Odasının faaliyete geçmesinin Türkiye ile Karadağ arasındaki ikili ticari ve yatırım ilişkilerinin gücüne güç katacağının altını çizerek Türk Ticaret Odasının hayırlı olmasını diledi.

Bakan Fidan, odanın kurulmasında emeği geçenlere en içten teşekkürlerini ileterek Karadağ hükümetine de misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Karadağ Türk Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Burhan Genç de iki ülke arasındaki ticaretin gelişerek devam ettiğini ve bundan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Programa Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic, Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan, Karadağ Türk Ticaret Odası üyesi iş insanları, Karadağlı yetkililer ve çok sayıda davetli katıldı.

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