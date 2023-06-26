Düzce'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 15 mahkum hastaneye kaldırıldı

Çilimli ilçesindeki Düzce T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda sabah saatlerinde mide bulantısı şikayetiyle idareye başvuran mahkumlardan 15'i kontrollerinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

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