Sinop'ta piknikte tabancayla vurulan genç öldü

Bayram tatilini geçirmek üzere İstanbul'dan memleketleri Boyabat ilçesine gelen üç arkadaş piknik yapmak için Paşalıoğlu köyündeki ormanlık alan gitti.

Burada henüz belirlenemeyen nedenle Yasin Kuru (24) tabancayla vurularak yaralandı.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılan Kuru, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili Kuru'nun arkadaşları G.K. ile (23) ve Ö.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerin ilk ifadelerinde tabancayla oynadıkları sırada silahın kazara ateş aldığını söyledikleri öğrenildi.