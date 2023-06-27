Proje okulları yönetmeliğinde önemli değişiklik yapıldı

İşte o değişiklik; MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI ÖZEL PROGRAM VE PROJE UYGULAYAN EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN ATAMA VE YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 8/2/2023 tarihli ve 32098 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinde yer alan "6/7/2018" ibaresi "6/7/2020" olarak değiştirilmiştir. MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. "Görev sürelerinin uzatılması GEÇİÇİ MADDE 2- (1) Dört ve sekiz yıllık görev sürelerini 16/6/2023 tarihi itibarıyla tamamlayan müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının görev süreleri bir yıl süreyle uzatılabilir." MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.