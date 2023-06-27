27 Haziran 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi alacak, Kapıçam Mezarlığı, Karacasu Konteyner Kenti ile Önsen-Kurtlar TOKİ Evleri'nde depremzede ailelere ziyarette bulunacak.

(Kahramanmaraş/15.00/16.00/16.45/17.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Eti Bakır Fabrikasını ziyaret edecek, işçilerle öğle yemeği yiyecek.

(Mardin/12.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Valilik, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İl Başkanlığında bayramlaşma törenlerine katılacak.

(Kayseri/14.00-17.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini, AK Parti Erzurum İl Başkanlığını ziyaret edecek, Yakutiye Meydanı ve Uzundere ilçesinde bayramlaşma programlarına iştirak edecek.

(Erzurum/10.00-17.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ'da yapılan Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.

(Podgoritsa)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Azerbaycan'da düzenlenen Beden Eğitimi ve Spordan Sorumlu Bakanlar ve Yüksek Düzeyli Temsilciler Konferansı'nda (MINEPS) konuşma yapacak.

(Bakü/17.00)

2- Polonya'da yapılan 3. Avrupa Oyunları'nda milli sporcular okçuluk, badminton, boks, eskrim, modern pentatlon, muaythai, 7'li ragby, atıcılık ve triatlon olmak üzere 9 branşta mücadele edecek.

(Krakow, Tarnow, Nowy Targ, Wroclaw)