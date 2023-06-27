Kocaeli'de kendisinden haber alınamayan kişi ile sevgilisi ölü bulundu

Daireye çilingir yardımıyla giren polis, Hasan C. ile kız arkadaşı olduğu öğrenilen Gözde V'yi (32) tabancayla başlarından vurulmuş olarak buldu.

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