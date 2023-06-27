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Başkentte bir kişi tartıştığı annesini öldürdü

Şüpheli, polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2023 07:40, Son Güncelleme : 27 Haziran 2023 07:41
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Başkentte bir kişi tartıştığı annesini öldürdü

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kişi tartıştığı annesini bıçakla öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Tandoğan Mahallesi Fazilet Sokak'ta, Zeliha (53) ile oğlu Sefa Yağmur (27) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, oğlu tarafından bıçaklanan anne olay yerinde hayatını kaybetti.

Zanlı, olay yerinden ayrılamadan Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekiplerince yakalandı.

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