AK Parti, yerel seçim defterini açtı: Her şehre özel proje
Kampanyanın startı eylül sonunda verilecek. Her şehrin yol haritasının belirlenmesinden sonra buna uygun adaylar tespit edilecek.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 27 Haziran 2023 08:45, Son Güncelleme : 27 Haziran 2023 07:59
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarına "Yerel seçim defterini açıyoruz" diyerek, zaman kaybedilmeden hazırlıklara başlanılmasını istedi. 14 Mayıs seçimlerine yönelik değerlendirme toplantılarının sürdüğü AK Parti'de Erdoğan'a, partinin oy oranında yaşanan yüzde 7'lik kayıpta nelerin etkili olduğunu içeren bir rapor sunulduğu öğrenildi. Erdoğan'ın kurmayları ile yaptığı son toplantıda teşkilatları kast ederek "Gerekirse neşteri vururuz" dediği ifade edildi. Bu nedenle, il ve ilçe kongreleri yerel seçim sonrasına bırakıldığı için, bazı kritik illerde teşkilat yöneticilerinin atama yoluyla değiştirilerek, yerel seçimlere 'taze kanla' girilmesi planlanıyor.
YÜCEL KAYAOĞLU-