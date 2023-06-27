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Partilerin Kurban Bayramı programı belli oldu

Partilerin Kurban Bayramı bayramlaşma programları belli oldu. MHP'nin Kurban Bayramı programında Cumhur İttifakı ortakları HÜDA PAR'ın olmaması dikkat çekti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Haziran 2023 08:59, Son Güncelleme : 27 Haziran 2023 09:00
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Partilerin Kurban Bayramı programı belli oldu

Siyasi partilerin Kurban Bayramı'nın ikinci gününde başlayacak olan gelenekse bayramlaşma programları belli oldu. Bayramlaşma programında en dikkat çeken parti MHP olurken, Yeşil Sol Parti ile birlikte Cumhur İttifakı ortakları HÜDA PAR'ın bayramlaşma programında olmaması dikkat çekti.

AK Parti'de ilk bayramlaşma CHP ile

AK Parti'de ilk bayramlaşma 09.30'da CHP'yi ziyaret ve kabulle başlayacak, MHP, HÜDA PAR, BBP, İYİ Parti ve diğer partilerle devam edecek.

CHP'nin bayramlaşma programı

CHP, AK Parti, MHP, İYİ Parti, DSP, HDP ve Yeşil Sol Parti, Zafer Partisi, Memleket Partisi, DEVA Partisi ve diğer partilerle bayramlaşacak.

İYİ Parti'nin bayramlaşma programı

İYİ Parti ise AK Parti, CHP, Saadet Partisi, Gelecek ve DEVA Partisinin de aralarında bulunduğu partilerle bayramlaşacak.

MHP'nin bayramlaşma programı

MHP'nin bayramlaşma listesinde AK Parti, CHP, BBP, DSP ve Yeniden Refah Partisi yer alırken HÜDA PAR'ın olmaması dikkat çekti.

Bahçeli, HÜDA PAR için ne demişti?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hizbullah terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddia edilen HÜDA PAR'ın 14 Mayıs seçimleri öncesinde AK Parti listelerinden seçime girme kararının ardından açıklama yaparak, "Hür Dava Partisi terörü tümden reddetmiş, hiçbir yasa dışı örgütle bağının olmadığını eğip bükmeden milletimizle paylaşmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

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