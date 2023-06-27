Maaşlara zam yasası Meclis'e geliyor



Yeni maaşlar Haziran ayı verilerinin de açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkına (yüzde 20 civarında bekleniyor) göre belirlenecek. Enflasyon farkına asgari ücrette olduğu gibi refah payı eklenecek.

En düşük emekli maaşının 22 bin liraya çıkarılması, emekli aylıklarına refah payı eklenmesi ve kademeli zamma ilişkin zam yasası da bayramdan hemen sonra Meclis'e gelecek. SSK, Bağ-Kur emeklisine yüzde 30-35 zam bekleniyor.



Tahmini 6 aylık enflasyon oranı göz önüne alındığında refah payı ile birlikte emekli maaş zammının yüzde 30-35 civarında olması bekleniyor.

MEMUR ZAMMINDA 2 SEÇENEK VAR

Memur ve emekli aylıklarına Ocak ayında yüzde 30 oranında zam yapılmıştı. Böylece en düşük memur maaşı 11 bin 848 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 6 bin 78 liraya çıkmıştı.



Yüzde 8'in üzerindeki 6 aylık enflasyon oranına, yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı da eklenecek ve refah payıyla da birlikte 6 aylık memur zammı belli olacak. Refah payı için yasal düzenleme gerekiyor.

Yasadaki maddelerden biri en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması olup bunun için iki seçenek bulunuyor.

Birinci seçenek; aile yardımıyla birlikte en düşük memur maaşı 11 bin 848 lira olup bunun yüzde 85 artırılarak 22 bin liraya çıkarılması. Bir diğer formül de 5 bin lira gibi seyyanen artış, kalan kısmın oransal olarak artırılarak 22 bin liraya tamamlanması olacak.

EMEKLİYE KADEMELİ ZAM

En düşük emekli aylığı 7500 lira olurken Temmuz zammı kök maaş üzerinden yapılacak. Aylık skalasına göre bir oransal artış söz konusu olacak.



3600 EK GÖSTERGENİN KAPSAMI GENİŞLİYOR

Kamu çalışanlarına temmuz ayında yapılacak ek zamla birlikte bütün kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge piyangosu da vuracak.

Bu düzenlemenin dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanacak.

Yapılacak düzenlemeden ilk etapta 470 binin üzerinde memur yararlanacak. Bu düzenlemeyle 600 puanlık bir artışla 25 yıllık çalışanın aylığına bugün itibariyle yaklaşık 2115 lira ilave edilirken, ikramiyedeki artış da 53 bin liradan başlayacak.

ESNAF, ÇİFTÇİNİN PRİM YÜKÜ DÜŞECEK

Yaklaşık 1 milyon küçük esnaf ile çiftçinin prim yükünü aşağı çekecek yasal düzenleme Meclis'e gelecek. Küçük esnafın emekliliği için gerekli gün sayısı 7200'e indirilerek SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek.



EV KADINLARINA EMEKLİLİK DESTEĞİ

Ev kadınlarına emeklilik desteğine ilişkin düzenleme de Meclis'e gelecek. Ev kadınlarının emekliliğine destek sağlanacak, emeklilik yaşı özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilecek.

Ev kadınlarının emekliliğini desteklemek amacıyla isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet karşılayacak. En düşük tutardan isteğe bağlı sigorta yaptıran ev kadınlarının 3 bin 218 liralık priminin 1609 lirasını devlet verecek.

Ev kadınları isteğe bağlı sigorta yaptırarak emeklilik hakkı kazanabildiği gibi kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek.