Samsun'da balık tutarken suya düşen kişi hayatını kaybetti

Savcılık incelemesinin ardından Aydoğan'ın cenazesi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Vatandaşlar tarafından gölden çıkarılan Aydoğan'ın olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

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