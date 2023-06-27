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Ticaret Bakanlığı Türkiye'nin ihracatta bölge ve ürün çeşitliliğini artırdığını bildirdi

"Geçtiğimiz yıl ülkemizden insansız hava taşıtları ve aksamları, katmanlı üretim için makineler gibi katma değeri yüksek ürünlerin de yer aldığı 1232 farklı ürünü ihraç etmiş bulunmaktayız"- "İhracatçılarımız dünyada ayak basılmadık nokta bırakmamış, 2022 yılında Ceuta'dan Cocos Adaları'na, Falkland Adaları'ndan Kuzey Mariana Adaları'na kadar dünyanın en zor köşelerine dahi ulaşarak, toplamda 229 ülkeye ihracat gerçekleştirmiştir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2023 10:07, Son Güncelleme : 27 Haziran 2023 10:08
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Ticaret Bakanlığı Türkiye'nin ihracatta bölge ve ürün çeşitliliğini artırdığını bildirdi

Ticaret Bakanlığı, ihracattaki ürün ve bölge çeşitliliğinin her geçen gün arttığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sürdürülebilir ihracat modeli çerçevesindeki çalışmaların, dış ticaret dengesi de gözetilerek, tüm hızıyla sürdüğü bildirildi.

Ülkenin, ihracat potansiyelini yansıtabilmesi ve Türkiye Yüzyılı vizyonundaki hedeflere ilerleyebilmesi adına dünyanın her noktasına Türk ürünlerini ihraç etmenin ve pazar çeşitliliğini artırmanın önemine işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bakanlık olarak ülkemizin ihracatta yapmış olduğu sıçramayı devam ettirebilmek adına ortaya koyduğumuz Uzak Ülkeler Stratejisi ile birlikte 2022 yılı sonunda 3 bin 89 kilometre olan ihracat menzilimizin, dünya ortalaması olan 4 bin 744 kilometrenin üzerine çıkarılması planlanmaktadır. İhraç ürünlerimizi dünyanın her noktasına gönderme hedefinde ilerlerken, ihracatımızdaki ürün çeşitliliğini de her geçen gün artırmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl ülkemizden insansız hava taşıtları ve aksamları, katmanlı üretim için makineler gibi katma değeri yüksek ürünlerin de yer aldığı 1232 farklı ürünü ihraç etmiş bulunmaktayız. 2023 yılı ilk 5 aylık dönemde ihracatını gerçekleştirdiğimiz farklı ürün sayısı ise 1222 olarak kayıtlara geçmiştir."

Bakanlık olarak ürün çeşitliliğinin yanı sıra katma değeri yüksek, yüksek teknolojili ürünlerin toplam ihracat içindeki payını artırmak için de titizlikle çalışıldığı vurgulanan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Bu doğrultuda, toplam imalat sanayi ihracatımızda orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payı 2022 yılında yüzde 36,9'a, ocak-mayıs döneminde ise yüzde 40,8'e taşınmıştır. Bakanlığımızın çalışmalarıyla birlikte ihracatçılarımız dünyada ayak basılmadık nokta bırakmamış, 2022 yılında Ceuta'dan Cocos Adaları'na, Falkland Adaları'ndan Kuzey Mariana Adaları'na kadar dünyanın en zor köşelerine dahi ulaşarak, toplamda 229 ülkeye ihracat gerçekleştirmiştir. 2023 yılının ilk 5 aylık döneminde ise ihracat yapılan ülke sayısı 226'dır."

- İhracat yapmayan il yok

Bugün itibarıyla ihracat yapmayan il bulunmadığı ve 2022 yılında 24 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2022 yılı sonu itibarıyla ihracatçı firma sayımız ise 114 bini aşmış bulunmakta ve bu rakama ek ülkemizin kara lojistiğindeki gücünün bir göstergesi olarak 2022 yılı içerisinde kapı gruplarına göre Türkiye'den ihraç taşıma sayısı toplamda 2 milyonu aşmış durumdadır. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, önümüzdeki dönemde bugüne kadar kaydetmiş olduğumuz tüm bu başarıları, pek çok yeni proje ve strateji ile devam ettirmek için Ticaret Bakanlığı olarak, bölgesinin ihracat üssü olmayı başaran Türkiye'yi, küresel ihracatın güçlü ülkeleri arasına taşıyacağız."

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